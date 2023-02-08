國1聯結車追撞聯結車側翻 稻米灑車道一度阻車流

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（中央社記者楊思瑞台南8日電）1輛載運稻米的營業半聯結車今天下午行經國1北向331公里台南仁德路段時，追撞另1輛營業半聯結車，2車側翻加上稻米散落車道，導致車流一度受阻，2名駕駛受輕微擦挫傷送醫。

台南市政府消防局於下午1時56分接獲報案，指稱在國道1號北向331公里處有2輛大型車翻覆事故，調派各式車輛4輛及11名人員前往救援，消防人員抵達現場時發現2車側翻、穀物散落車道，無人受困車內，2名男性駕駛都受輕微擦挫傷，由救護車送往台南市立醫院治療。

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這起車禍佔用中、外側車道及路肩，僅內側車道可通過，造成後方車流一度受阻。

國道公路警察局第四公路警察大隊發布新聞稿指出，初步調查為54歲康姓男子駕駛營業半聯結車行駛於外側車道，疑因未保持行車安全距離，追撞55歲尤姓男子駕駛的營業半聯結車，致2車側翻於外側車道及路肩，康男駕駛車輛載運的稻米散落中、外側車道，全案由新市分隊依規定處理。（編輯：陳仁華）1120208