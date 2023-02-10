憲法法庭：應減輕或免除其刑案件可聲請再審

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（中央社記者林長順台北10日電）憲法法庭今天做出112年憲判字第2號判決，刑事訴訟法第420條第1項第6款規定，除「免除其刑」法律規定外，也應包括「減輕或免除其刑」法律規定在內，才不違反憲法平等權。

刑事訴訟法第420條第1項第6款規定，有罪之判決確定後，因發現新事實或新證據，單獨或與先前之證據綜合判斷，足認受有罪判決之人應受無罪、免訴、免刑或輕於原判決所認罪名之判決者。

陳姓男子因涉嫌販賣毒品被檢察官起訴，他在偵審過程中供出毒品來源，經法院判刑確定，毒品前手後來才被檢警查獲。陳男因此聲請向法院再審，爭取依毒品危害條例規定減輕或免除其刑。

不過，法院認為陳男案件不符合刑事訴訟法第420條第1項第6款規定「應受免刑判決」的要件，裁定駁回確定。陳男認為有違憲疑義，向大法官聲請釋憲。另有2個案件也有類似情況，聲請釋憲。

憲法法庭做出112年憲判字第2號判決，刑事訴訟法第420條第1項第6款規定所稱「應受…免刑」之依據，除「免除其刑」之法律規定外，亦應包括「減輕或免除其刑」之法律規定在內，始與憲法第7條保障平等權之意旨無違。

判決表示，聲請人自本判決送達之日起30日內，就本判決所涉之個別原因案件，得依本判決意旨，依法定程序向再審之該管法院聲請再審。（編輯：方沛清）1120210