花蓮自強外役監受刑人魯宗龍脫逃 刑事局發布查緝專刊

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27歲的花蓮自強外役監受刑人魯宗龍返家探親逾假未歸遭通緝。（圖取自刑事警察局網頁cib.npa.gov.tw）

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（中央社記者黃麗芸台北14日電）花蓮自強外役監受刑人27歲魯宗龍逾假未歸脫逃，警政署刑事局今天發布「要案查緝專刊」，花蓮縣警察局刑事警察大隊報請花蓮地檢指揮偵辦，經查魯宗龍現人在台北，積極追緝中。





刑事局下午透過新聞訊息表示，法務部矯正署花蓮自強外役監受刑人魯宗龍原應於13日晚間8時前收假返監，但他於昨晚9時30分後失聯，電話未通後就無法連繫，自強外役監隨即電話通報花檢法警室。



另外，矯正署也通知刑事局此事，隨即依規定發「要案查緝專刊」通報各警察機關加強查緝，並要求所有單位員警查緝時要注意自身安全。



刑事局表示，此案由花蓮縣刑大報請花檢指揮偵辦，經查獲准返回金門探親的魯宗龍已抵達台北，刑事局偵九大隊也加入專案小組積極追緝中。



27歲的魯宗龍犯下多項詐欺與竊盜前科，民國111年遭判2年8月入監服刑至今。日前申請返家探親獲准，但收假時卻不見人影，經外役監管理人員聯繫家屬仍不知去向，緊急通知檢方發布通緝。（編輯：張銘坤）1120214