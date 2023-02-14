花蓮自強外役監受刑人魯宗龍脫逃 藏匿汐止網咖被逮

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27歲的花蓮自強外役監受刑人魯宗龍返家探親逾假未歸遭通緝，在新北市汐止被逮。（圖取自刑事警察局網頁cib.npa.gov.tw）

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（中央社記者黃麗芸台北14日電）花蓮自強外役監受刑人27歲魯宗龍逾假未歸脫逃，遭警政署刑事局發布「要案查緝專刊」追緝；鐵路警察局於今天下午近5時在新北市汐止區一間網咖逮捕魯嫌，將押解回花檢歸案。



鐵警局今晚發布破案新聞訊息指出，魯宗龍日前獲准返家探親卻逾時未歸，遭花蓮地檢署執行通緝，並由刑事局發布「要案查緝專刊」，經查魯宗龍於13日自金門搭機返台，他離開松山機場後便前往南港車站後失聯。



針對此案，鐵警局表示，局長廖恆裕十分重視，立即指示由局內刑事警察大隊、台北分局及花蓮分局成立專案小組積極偵處，並與新北市警察局及花蓮縣警察局刑事警察大隊保持聯繫。



鐵警局刑警大隊長張瑋倫說明，鐵警局接獲花蓮刑大通報並請求協助調閱監視器後，經調閱過濾台北至花蓮各重點車站出入口的上百支監視器畫面和參考相關情資，發現魯宗龍搭車前往台鐵汐科站下車並於汐止地區活動，最後順利於汐止區康寧街上一間網咖順利將他逮捕歸案。



同時，後續將押解魯宗龍回花蓮地檢署歸案。



27歲的魯宗龍犯下多項詐欺與竊盜前科，民國111年遭判2年8月入監服刑至今；日前申請返家探親獲准，但收假時卻不見人影，經外役監管理人員聯繫家屬仍不知去向，緊急通知檢方發布通緝。（編輯：陳仁華）1120214