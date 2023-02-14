少年疑挑戰喝酒賽後不治 業者涉觸法苗縣府究責

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苗栗縣政府14日表示，為關心青少年身心健康，全面稽查營業處所，尤其針對酒館、Pub等場所宣導、告誡勿提供或販賣酒品予未成年人。（苗栗縣警察局提供）中央社記者管瑞平傳真 112年2月14日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）一名少年日前倒臥苗栗縣某餐酒館外經送醫不治，警方查出他疑曾在店內挑戰喝調酒活動，業者涉嫌違反兒少法，提供酒精飲料給未成年人，將移送縣府裁處；縣府也展開全面稽查。

苗栗縣警察局竹南分局調查，新竹市一名17歲少年4日深夜與友人到苗栗縣竹南鎮某餐酒館，疑似參加喝調酒挑戰活動後，步出店家不久即倒臥附近空地草叢，消防局獲報到場時，少年氣息微弱，經送醫急救宣告不治。

警方今天指出，少年倒臥現場沒有外力侵入跡象，檢警相驗後以意外死亡簽結，但餐酒館業者有涉嫌違反兒童及少年福利與權益保障法之虞，將彙整案件資料後移交苗栗縣政府社會處裁處。

苗栗縣政府社會處表示，未滿18歲者禁止飲酒，依兒少福利與權益保障法規定，業者不得供應或販售酒精飲品給未成年者，違反規定可處新台幣1萬元以上10萬元以下罰鍰。

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苗栗縣長鍾東錦今天在縣務會議中提及此事，認為店家不宜舉辦類似飲酒挑戰活動，尤其青少年血氣方剛，或許在同儕鼓動下嘗試挑戰，卻可能造成身體傷害。

苗栗縣警察局表示，昨晚已由苗栗縣工商發展處會同警察、消防、勞青、社會、衛生及教育等相關局處，擇定竹南及頭份地區酒館、Pub等場所進行八大聯合稽查，針對違法違規事項予以取締告發，並宣導、告誡勿提供或販賣酒品予未成年人，以免觸法並造成青少年身心受損。（編輯：戴光育）1120214