不滿友人酒後提及妻子 男持圓鍬殺人判無期徒刑

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（中央社記者林長順台北15日電）桃園市陳姓男子去年不滿謝姓友人酒後提及自己的妻子，2人發生衝突後，持圓鍬攻擊謝男頭部等處，送醫不治。台灣高等法院今天維持一審認定，依殺人罪判陳男無期徒刑，可上訴。

判決指出，年逾6旬的陳男因居無定所，民國110年12月間住在謝男住處旁的鐵皮旁。2人於去年1月2日在謝男家中喝酒聊天時，陳男因不滿謝男提到他的妻子，持圓鍬攻擊謝男頭部及身體數十下，謝男送醫不治。

陳男到案時坦承有持圓鍬攻擊謝男，但辯稱當時因飲酒、服藥下手不知輕重，造成被害人死亡，所犯並非殺人罪而是傷害致死罪。

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桃園地方法院認為，陳男在謝男無招架能力下，持圓鍬不斷朝謝男猛擊數十下之多，任由謝男因創傷性軸突損傷及大量出血而死亡，足以彰顯被告殺意之堅，主觀上具有殺人的確定故意，依殺人罪判處陳男無期徒刑。

台灣高等法院審理後，認為陳男明知頭部為人體要害，仍持質地堅硬的金屬製圓鍬攻擊謝男頭、臉、身體，造成63處銳器傷，且未將被害人送醫，足認有殺人故意，判決駁回上訴。全案可上訴。（編輯：李亨山）1120215