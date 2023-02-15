幫受刑人夾帶香菸 苗栗看守所個管師遭判1年4月

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（中央社記者管瑞平苗栗縣15日電）吳姓男子擔任苗栗看守所個案管理師期間，私自幫受刑人夾帶香菸入所，東窗事發後遭解聘、移送法辦；苗栗地院依貪污治罪條例之對非主管事務圖利罪，判處吳男1年4個月徒刑。

苗栗地方法院判決書指出，吳男自民國108年4月起與法務部矯正署苗栗看守所簽訂臨時人員勞動契約，擔任所內的個案管理師，負責協助推動毒品犯處遇及社會復歸轉銜等業務，為依法令服務於國家所屬機關而具有法定職務權限之公務員。

判決內容表示，吳男明知收容人購買及吸食香菸，以機關依法成立之合作社依市價販售或由機關代購之菸品為限，不得由外界送入或自行攜入，卻受劉姓受刑人的林姓友人請託，於111年2月至5月間，接續幫忙在外購買香菸並夾帶進看守所轉交給劉姓受刑人，林男則分2次匯款共計新台幣5000元予吳姓個管師。

案經苗栗地檢署偵查，依違反貪污治罪條例起訴。吳男在苗栗地方法院審理期間，坦承犯行，但辯稱並未從中獲得任何利益，且有小孩須扶養，不會再犯等，向法官請求緩刑。

法院審酌吳男在看守所擔任個案管理師，私下為亟需矯正教育行為之受刑人，自外界購買香菸，再自行攜入所內，藉此圖利受刑人，不僅破壞公務員應有之公正形象，使兢兢業業克盡職責的同仁蒙羞，也嚴重影響監所管理及秩序。

法院衡酌吳男無任何刑事前科紀錄，素行尚可，未從中獲得任何利益，且其所交付物品價值非鉅，所生危害遠不及夾帶毒品等違禁物，依違反貪污治罪條例對非主管事務圖利罪，判處有期徒刑1年4月，褫奪公權1年。全案可上訴。

苗栗看守所今天表示，吳男為所方運用法務部毒品防制基金所聘僱臨時人員，於去年案發後，已依勞基法予以解聘。（編輯：方沛清）1120215