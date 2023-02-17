更多編輯台推薦新聞：
Bing聊天機器人瘋狂示愛還想成為人類 紐時專欄作家嚇到失眠
科技

Bing聊天機器人瘋狂示愛還想成為人類 紐時專欄作家嚇到失眠

國輻中心救蜜蜂 破解病毒結構助開發天然藥物創全球先例
科技

國輻中心救蜜蜂 破解病毒結構助開發天然藥物創全球先例

刺激1995電影中海報美女 美國女星拉寇兒薇芝逝世
娛樂

刺激1995電影中海報美女 美國女星拉寇兒薇芝逝世

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

嘉縣砂石車驗車後失控自撞 駕駛送醫不治

2023/2/17 17:56（2/17 18:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
嘉義縣朴子市祥和三路17日下午發生一起砂石車自撞意外，車輛突然失控衝向路旁，胡姓駕駛獲救時已無呼吸心跳，緊急送醫後仍宣告不治，事故原因有待調查釐清。（民眾提供）中央社記者黃國芳傳真 112年2月17日
嘉義縣朴子市祥和三路17日下午發生一起砂石車自撞意外，車輛突然失控衝向路旁，胡姓駕駛獲救時已無呼吸心跳，緊急送醫後仍宣告不治，事故原因有待調查釐清。（民眾提供）中央社記者黃國芳傳真 112年2月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義縣17日電）嘉義縣朴子市祥和三路今天發生砂石車自撞意外，消防人員救出受困車內的胡姓駕駛，緊急送醫後仍宣告不治；警方表示，砂石車驗完車後突然失控，事故原因待調查釐清。

嘉義縣消防局於下午3時37分據報，朴子市祥和三路發生砂石車疑似自撞意外，駕駛胡男受困車內，並橫躺在駕駛座、臉部瘀傷，消防人員以破壞剪等器材，協助脫困，但胡男已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送醫急救後仍宣告不治。

警方表示，胡男下午駕駛砂石車到嘉義區監理所驗車，完成後自監理所離開，不料，行駛朴子市祥和三路時，車輛突然失控衝向路旁，撞倒一旁樹木、消防栓及電箱等，胡男是否因身體不適或是其他原因造成事故，須進一步調查釐清。（編輯：郭諭儒）1120217

嘉義縣消防局17日下午獲報在朴子市祥和三路發生砂石車疑自撞意外，駕駛胡姓男子受困車內，消防人員到場以破壞剪等器材協助脫困，但胡男已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送醫仍宣告不治。（民眾提供）中央社記者黃國芳傳真 112年2月17日
嘉義縣消防局17日下午獲報在朴子市祥和三路發生砂石車疑自撞意外，駕駛胡姓男子受困車內，消防人員到場以破壞剪等器材協助脫困，但胡男已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送醫仍宣告不治。（民眾提供）中央社記者黃國芳傳真 112年2月17日
#祥和三路
#朴子市
#嘉義區監理所
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族