嘉縣砂石車驗車後失控自撞 駕駛送醫不治

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嘉義縣朴子市祥和三路17日下午發生一起砂石車自撞意外，車輛突然失控衝向路旁，胡姓駕駛獲救時已無呼吸心跳，緊急送醫後仍宣告不治，事故原因有待調查釐清。（民眾提供）中央社記者黃國芳傳真 112年2月17日

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（中央社記者黃國芳嘉義縣17日電）嘉義縣朴子市祥和三路今天發生砂石車自撞意外，消防人員救出受困車內的胡姓駕駛，緊急送醫後仍宣告不治；警方表示，砂石車驗完車後突然失控，事故原因待調查釐清。

嘉義縣消防局於下午3時37分據報，朴子市祥和三路發生砂石車疑似自撞意外，駕駛胡男受困車內，並橫躺在駕駛座、臉部瘀傷，消防人員以破壞剪等器材，協助脫困，但胡男已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送醫急救後仍宣告不治。

警方表示，胡男下午駕駛砂石車到嘉義區監理所驗車，完成後自監理所離開，不料，行駛朴子市祥和三路時，車輛突然失控衝向路旁，撞倒一旁樹木、消防栓及電箱等，胡男是否因身體不適或是其他原因造成事故，須進一步調查釐清。（編輯：郭諭儒）1120217