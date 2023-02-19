為還車貸 高雄男開賓士約友偷24條冬瓜

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（中央社記者林巧璉高雄19日電）目前冬瓜行情好，每公斤約新台幣20元，高市一名男子看準瓜價漲，為還車貸，日前開著賓士約友人在旗山偷24條冬瓜，但因友人車輛車輪太沉，遭警查獲，全案依竊盜罪嫌送辦。

旗山警分局今天發布新聞稿指出，17日凌晨甲仙分駐所副所長蔡宗宏、警員李柏寬巡邏發現有2輛轎車停在瓜田間，形跡可疑。警詢問時，一嫌開著賓士逃離，獨留施姓友人在現場，警發現車輪相當沉重，打開後車廂才破獲這起偷竊案。

蔡宗宏表示，當時鄧姓男子開車逃離，獨留施姓男子接受警方詢問，兩人皆是8年級生。施男坦承犯行，但鄧男後來竟開著賓士車回到事發地點嗆警「你們攔他幹嘛？冬瓜是我們花錢買的！」但警方不採信，遂帶鄧男至農田查訪。

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蔡宗宏指出，61歲黃姓瓜農否認有賣冬瓜給兩嫌，鄧男才坦察犯行，現場也將24條冬瓜還給黃男。經查，嫌犯家中從事冬瓜買賣，熟悉冬瓜價錢，目前價錢正好，心生歹念要偷瓜償還車貸。

警方指出，受到年初連續寒害侵襲，冬瓜嚴重凍傷，產期延後、銳減，造成瓜價上漲。寒害前冬瓜每公斤約7元，現在每公斤漲至20元。被偷的24條冬瓜，市值約1萬元。（編輯：謝雅竹）1120219