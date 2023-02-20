涉暴力勒索擄人毆打 天道盟太陽聯盟多人落網

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（中央社記者高華謙新北20日電）23歲天道盟太陽聯盟員山分會張姓重要幹部率眾涉暴力勒索，還受託「處理」竹聯幫明仁會成員感情糾紛，強押受害者到山區毆打，新北警方日前逮捕張嫌等14人到案，依法送辦。

新北市政府警察局刑事警察大隊調查，張嫌是天道盟太陽聯盟員山分會重要幹部，平日在大台北等地區活動，以恐嚇取財、處理債務、圍標土方工程為主要經濟來源，藉細故率眾涉多起暴力滋事以狀大聲勢，他日前還佯稱與林姓父子有債務糾紛，率成員持刀械脅迫對方交出新台幣30萬元。

警方調查，張嫌也協助竹聯幫明仁會陳姓犯嫌處理感情糾紛案，原來陳嫌發現女友與吳姓男子曖昧，心生不滿，於是委託張嫌等人衝撞吳男車輛，還在馬路上強押吳男到三峽山區毆打，幸好警方在半天內就救出吳男，並查扣犯案用棍棒、電擊槍及手機等證物。

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案經警方報請新北地方檢察署指揮偵辦，並與中和分局、永和分局共組專案小組，蒐證半年之久，去年8月初到今年2月初持搜索票及拘票執行3波掃蕩行動，拘提張姓主嫌及陳姓共犯等14人到案，其中12人為天道盟太陽聯盟員山分會成員，還有1人未成年。偵詢後依違反組織犯罪、恐嚇取財及妨害秩序等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市政府警察局表示，為防止黑道幫派滋事，秉持「全面清查、澈底掃蕩」原則，持續查緝幫派，保障民眾生命、身體與財產安全。（編輯：李錫璋）1120220