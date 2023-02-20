駕贓車拒檢花蓮警開槍 男子丟包受傷女友仍落網

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23歲潘姓通緝犯19日晚間開著贓車行經花蓮縣新城鄉，不僅拒絕警方攔檢，還衝撞員警後逃逸，員警開槍制止，潘男車上黃姓女友頸部遭流彈波及還被丟包，警方連夜追緝，20日上午將潘嫌查緝到案。（花蓮縣警察局提供）中央社記者李先鳳傳真 112年2月20日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣20日電）潘姓通緝犯昨晚駕贓車行經花蓮縣新城鄉時不僅拒絕警方攔檢，還倒車衝撞員警後逃逸，員警險遭拖行開槍制止，車上黃姓女友頸部遭流彈波及被丟包，警方今天追緝潘嫌到案送辦。

花蓮縣警察局表示，19日晚間9時30分左右，花蓮縣警察局交通警察隊2名員警執行巡邏勤務，在新城鄉嘉里路與嘉里四路口攔查一輛報失竊的自小客車時，開車的潘姓男子不僅拒檢，還倒車衝撞員警意圖逃逸。

攔查員警見狀，上前緊靠駕駛座車門試圖拉開車門阻止，沒想到潘男不但不停車，還踩油門不顧員警安危甩尾加速離去，員警緊急跳離，並朝車輪開槍射擊3發阻止未果。

花蓮縣警分局指出，事後經國軍花蓮總醫院通報得知，案發當時在副駕駛座的20歲黃姓女子右頸部受到槍殺，被丟包在院區附近，經治療後沒有生命危險。

案發後，警局勤指中心局通報線上警力攔截圍捕，新城警分局今天凌晨在新城鄉縣道193線約8公里處空地尋獲涉案車輛，但潘嫌已逃離，且前後車牌都被取下，車門上鎖，現場無法採證，派遣拖吊車移置採證。

警方指出，23歲的潘嫌因毀損罪被判刑2個月未到案，花蓮地檢署發布通緝，潘嫌於15日在屏東竊車後，一路開車至花蓮。

專案小組連夜追緝，今天上午將潘嫌查緝到案，全案依毀損、竊盜及加重妨害公務罪嫌移送法辦。（編輯：戴光育）1120220