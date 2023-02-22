東市交通科技執法5個月取締逾萬件 阻違規見成效

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（中央社記者盧太城台東縣22日電）台東市從去年9月陸續裝設6處科技執法取締交通違規，至今年1月底取締1萬5926件，民眾有支持有抱怨。警方說，實施後違規案件逐漸減少，顯見民眾已漸養成好習慣。

台東縣警察局科技執法取締違規的項目有違規停車、闖紅燈（含紅燈右轉）、未停讓行人、未依規定轉彎、未依標誌標線號誌行駛、路口未淨空等。

去年9月台東市新生路與博愛路口首設置，截至去年12月底就取締5915件，其中闖紅燈（含紅燈右轉）最大宗有5437件。

接著從今年1月開始陸續在新生路與南京路口、傳廣路與正氣路口、新生路與中興路口、四維路與中華路口、正氣路與杭州街口設置。

6處科技執法累計至今年1月底已取締1萬5926件，其中以闖紅燈（含紅燈右轉）的5737件和未依規定轉彎的5732件最多；以地點來看則是傳廣路與正氣路口最多，2個月取締4708件。每件罰款金額從新台幣600元至2400元，闖紅燈部分要視狀況，從1800元起跳。

民眾對警方科技執法看法不同，有網友說「大大減低去購買東西的意願，不是一定要違規停車，而是根本沒配套措施就施行」，也有網友說「應該鼓勵大家把車確實停好，多走幾步路，走路的人多了人行道也會被迫普及化，安全又健康。」、「好好遵守規則就不怕罰錢阿，台東違規停車那麼嚴重」。

台東縣警察局交通隊表示，111年度台東縣路口交通事故，光是人口較密集的台東市及卑南鄉就發生高達1933件，平均一天發生5.3件，相當頻繁，除了道路設施需要持續完善外，也顯示部分汽、機車駕駛人的駕駛習慣需要做出改變。

交通隊表示，科技執法後成效顯著，台東市交通事故今年至今僅剩30件，且從科技執法的取締案件逐漸下降，可以看出民眾已經漸漸養成不違規的良好習慣。

交通隊長劉政達呼籲民眾，只要遵守交通規則、主動禮讓行人，就不會被科技執法開罰，希望民眾都能建立良好的駕駛習慣，共同守護台東的用路環境。（編輯：謝雅竹）1120222