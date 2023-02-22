勒索毆打凌虐逼拍裸照 竹聯幫戰堂7人遭逮

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（中央社記者高華謙新北22日電）新北市新店警方破獲以竹聯幫戰堂新店分會大哥37歲黃男為首的不法集團，他們會以莫須有名義勒索、毆打素不相識的被害人，甚至強拍裸照，共計5人受害，警方昨天逮7人送辦。

新北市政府警察局新店分局調查，黃男自民國110年起奉竹聯幫戰堂精神領袖「逍遙」的親令成立「竹聯幫戰堂新店分會」，在新店某處汽車商行成立戰堂組織堂口，活躍於新店安坑一帶。

警方調查，黃男於110年至111年間指揮旗下幹部26歲王男及幫眾22歲羅男等7人犯罪，除了假借「你朋友欠我錢」的名義約出被害人強行勒索，還會控制被害人行動，甚至毆打凌虐、強拍裸照、要求被害人親友交付贖金等，23歲陳男等5人受害。

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新店分局掃黑專責隊據報後，旋即成立專案小組並檢具相關事證報請台灣台北地方檢察署檢察官指揮偵辦。

經專案小組歷時數月蒐證，今年2月21日偕同新北市政府警察局新莊分局、雲林縣政府警察局虎尾分局、新北市保安警察大隊霹靂小組兵分多路，持票拘提黃嫌及旗下幫眾共7人到案，並查扣球棒、鎮暴槍、折疊刀、彈簧刀、西瓜刀、辣椒水、本票等證物，全案依組織犯罪防制條例與恐嚇取財等罪移請台北地方檢察署偵辦。（編輯：張銘坤）1120222