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指連勝文邊罵AZ邊偷打 楊蕙如判賠50萬元確定

2023/2/22 17:11
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（中央社記者劉世怡台北22日電）楊蕙如在民國110年指國民黨副主席連勝文邊罵AZ邊偷打，遭連勝文提告求償。一審判楊蕙如賠償新台幣12萬元。二審審酌雙方社經地位、侵權受損情節等，加碼改判楊女應賠50萬元。

全案緣於，楊蕙如於110年6月間於臉書發文，指連勝文一邊罵阿斯特捷利康（AZ）疫苗一邊偷打，「如果你聽信他們各種的造謠，以為打AZ不好就不去打，就中了他們的詭計」、「他們嘴巴說要進中共疫苗，結果自己不是偷偷打AZ？」

連勝文提起妨害名譽告訴，主張楊蕙如發表言論時，他尚未施打疫苗，也未曾表示要進口疫苗，此言論明顯與事實不符；楊女未經查證即公然進行不實言論，導致大眾誤認他欲進口疫苗，並以不當方式至好心肝診所接種特權疫苗，貶損他的社會評價，名譽受損。

楊蕙如到案辯稱，連勝文確實曾批評AZ疫苗，媒體也報導連家有人未依規定施打疫苗；她並非指連勝文偷打AZ疫苗，且是針對連勝文等人言行發表意見，不構成犯罪。

連勝文事後透過律師撤回刑事告訴，但在書狀中表明僅撤回刑事告訴，並未拋棄其他權利，檢察官將楊蕙如不起訴處分。

連勝文另向台北地方法院提起民事訴訟，向楊蕙如求償100萬元；一審台北地方法院判決楊蕙如應賠償連勝文12萬元。

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案經上訴，二審由台灣高等法院審理，合議庭審酌雙方社會地位、經濟狀況、侵權情節、被害人受損程度等一切情形，今天改判楊女應賠償50萬元。全案確定。

二審指出，楊女言論將使外界對連男產生濫用特權等負面觀感，進而貶損連男社會評價，使連男名譽受損，且相關證據難認楊女在發表此言論前，已善盡合理查證義務，因此楊女應對連男負侵權行為損害賠償責任。（編輯：方沛清）1120222

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