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2女自台南到長濱旅遊 不熟路況開車入田四輪朝天

2023/2/26 11:34（2/26 11:46 更新）
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呂姓女子從台南市自駕車載著張姓友人到台東長濱鄉旅遊，25日晚間要到寧埔村訪友，因天色昏暗且不熟悉路況，呂女不慎將車輛駛出路外，車輛翻覆在農田中。（台東縣警察局提供）中央社記者李先鳳傳真 112年2月26日
呂姓女子從台南市自駕車載著張姓友人到台東長濱鄉旅遊，25日晚間要到寧埔村訪友，因天色昏暗且不熟悉路況，呂女不慎將車輛駛出路外，車輛翻覆在農田中。（台東縣警察局提供）中央社記者李先鳳傳真 112年2月26日
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（中央社記者李先鳳台東縣26日電）呂姓女子從台南市自駕車載著張姓友人，利用假期到台東長濱鄉旅遊，昨天晚間要到寧埔村訪友，因天色昏暗且不熟悉路況，車輛開出路面、翻覆在農田中，所幸2人受輕傷無大礙。

台東縣警察局成功分局今天表示，25日晚間8時許接獲民眾報案，長濱鄉寧埔村城山社區產業道路發生一起自小客車翻覆農田事故。

警消趕到現場，肇事28歲呂姓駕駛與18歲張姓女乘客從台南市到長濱鄉旅遊，當晚欲到城山社區訪友時，由於天色昏暗且不熟悉地形路況，呂女不慎將車輛駛出路外，導致車輛翻覆於農田中。

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車內2人經警消協助救援脫困，均只受輕傷無大礙，呂女經實施呼氣酒精濃度測試，酒測值為零，詳細事故肇因待警方調查釐清。

成功分局表示，事故地點道路與路外農田高低落差不大，車上駕駛與乘客幸運只受輕傷。郊區道路因多無路燈照明且路幅狹小，若不熟悉路況時，容易發生迷途或導致意外。呼籲駕駛人小心放慢速度行駛外，也提醒若有查看導航或紙本地圖需求，務必將車停好後再瀏覽，駕駛人切勿一邊開車一邊使用手機或導航裝置，避免一時分心導致車禍意外發生。（編輯：黃世雅）1120226

#台東縣警察局成功分局
#台南市
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