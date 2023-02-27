前林務局組長涉收賄無罪確定 收伴手禮仍判休職1年

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（中央社記者林長順台北27日電）林務局徐姓前組長涉「離島造林弊案」，法院二審判7年4月，公懲會判撤職。徐男刑事最後獲判無罪確定，對懲戒案提起再審之訴。懲戒法院認為徐男收受廠商禮盒，判決休職1年。

判決指出，徐男原任行政院農業委員會林務局造林生產組組長，民國100年間爆發離島造林弊案，包括徐男等林務局官員被控接受廠商招待喝花酒，並收取賄款。徐男一、二審被依貪污治罪條例判處7年8月、7年4月徒刑。

監察院將徐男等人彈劾並移送公務員懲戒委員會（已改制懲戒法院），公懲會議決徐男撤職並停止任用1年確定。

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刑事部分，徐男不服判決，提起上訴，金門高分院更二審認為證據不足，改判徐男無罪。最高法院駁回檢方上訴，全案確定。徐男隨後以刑事確定判決已變更為由，對懲戒案提起再審之訴。

懲戒法院審理時，發現徐男曾收受廠商餽贈市價新台幣1200元的茶葉禮盒，事後未依相關規定辦理簽報及知會，損害政府機關的形象及信譽甚鉅，判決徐男休職1年。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1120227