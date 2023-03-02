中職裁判嘉檢法治座談 球迷鬧場可蒐證由警處理

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市2日電）中華職棒裁判組今天參訪嘉義地檢署，並與檢察官進行法治教育座談，針對去年有球迷大鬧球場，高喊球隊打假球，檢方建議應即時錄影錄音完整蒐證，由轄區員警以現行犯逮捕。

中華職棒聯盟副秘書長王惠民今天率領賽務部裁判組技術長周駿勝，裁判長張展榮及副裁判長蘇建文等20餘人參訪嘉義地檢署，並就雙方建立聯繫平台、賽季監賽及相關防制職棒不法情事等，進行意見交流及經驗分享。

嘉義地檢署檢察長張曉雯致詞表示，嘉檢參與「防制職棒賭博全國跨轄區專案小組」所建立的專責聯繫窗口，強化與各球團、職棒聯盟共同辦理法令宣導及教育，檢方若主動查悉，或經職棒聯盟、各球團通報有職棒賭博或其他不法情事，抑或球員、裁判、隊職員有遭暴力威脅等，將即時立案偵辦，並採取必要作為。

法治教育座談中，有裁判組成員提出，針對去年有球迷在比賽進行的看台高喊「球隊打假球」，意圖搗亂比賽進行，該如何處理。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人江金星表示，應即時錄影錄音完整蒐證，並通報轄區員警以現行犯逮捕。這名意圖搗亂比賽的球迷，經警方移送，檢方依公然侮辱罪嫌起訴，最後遭判處拘役。

江金星說，裁判若觀察到球員、隊職員言行異常，或有球員在比賽中表現顯然失常，應勇於向球團、聯盟及檢警舉發，檢警會保密檢舉人身分。

江金星指出，裁判若遭遇到不詳人士的威脅、恐嚇、利誘、公然侮辱及挑釁等情事，須向球團、聯盟安全組通報，由安全人員偕同警方蒐證處理；若觀察有不明黑衣人聚集現身球場，可通報聯盟安全組嚴防有不法情事。（編輯：謝雅竹）1120302