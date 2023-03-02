民調：近85%民眾認為檢察官辦案受政治力影響

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（中央社記者林長順台北2日電）台灣公民人權聯盟籌備處今天公布「司法信心民意調查」，結果顯示僅30.4%受訪者滿意司法改革，高達近85%民眾認為檢察官辦案時會受政治力影響。

台灣公民人權聯盟籌備處上午舉行「司法信心民意調查記者會」，出席者包括台灣公民人權聯盟籌備處發言人陳為祥、台灣永社副理事長黃帝穎、台灣陪審團協會理事長鄭文龍等人。

陳為祥指出，根據調查，合計30.4%受訪者滿意4年來的司法改革，48.1%不滿意；34.9%認為台灣司法公正，55.5%認為司法不公正；32.7%滿意法官的表現，52.2%不滿意；49.8%滿意檢察官的表現，34.3%不滿意；70.8%滿意警察的表現，22.7%不滿意。

陳為祥表示，認為司法不公正的原因，35.3%認為「法官亂判」，20.8%認為「司法對有錢有權者有利」，16.5%認為「政治力介入」，4.8%認為「檢察官亂起訴、不起訴」。

對於檢察官認知方面，84.7%認為檢察官辦案會受政治力影響；60.8%認為檢察官辦案過程會收受賄賂；67%認為檢察官辦案過程會濫用權力；69.7%認為檢察官一人決定起訴與否，並不適當。

他說，民調凸顯出民眾對於司法，尤其是檢察官辦案極度不信任，顯示現行檢察體系存在制度性及結構性問題；2024總統大選將至，如何提出明確有效且讓民眾有感的司改政策，是角逐總統大位者無可迴避的問題。

陳為祥表示，這次民調時間在陳宗彥事件爆發前，否則結果可能更為負面。

黃帝穎則認為，從黃世銘案、高虹安案到陳宗彥案三大案，都重創社會對檢察官的信任。

這次民調由台灣公民人權聯盟籌備處委託山水民意研究公司針對全國年滿20歲以上民眾，於今年2月15日至16日進行電話訪問，完成1078份訪問，在95%的信心水準下，抽樣誤差約正負2.98個百分點。（編輯：蕭博文）1120302