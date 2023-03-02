更多編輯台推薦新聞：
影片／全球首例 羅馬尼亞政府使用AI擔任榮譽顧問
國際

影片／全球首例 羅馬尼亞政府使用AI擔任榮譽顧問

護送領袖撤難民運穀物 烏克蘭鐵路戰火中屹立不搖
國際

護送領袖撤難民運穀物 烏克蘭鐵路戰火中屹立不搖

村上春樹睽違6年推長篇新作 「城市及其不確定的牆」4/13出版
文化

村上春樹睽違6年推長篇新作 「城市及其不確定的牆」4/13出版

法國破紀錄冬旱38天沒雨 廢水淨化議題浮上檯面
國際

法國破紀錄冬旱38天沒雨 廢水淨化議題浮上檯面

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
蘇維思獲提名美國勞工部長 台籍父親做生意經歷促成她為勞權奮戰
首頁 / 社會

民調：近85%民眾認為檢察官辦案受政治力影響

2023/3/2 18:20（3/2 18:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣公民人權聯盟籌備處2日公布「司法信心民意調查」，結果顯示僅30.4%受訪者滿意司法改革，高達近85%民眾認為檢察官辦案時會受政治力影響。中央社記者林長順攝 112年3月2日
台灣公民人權聯盟籌備處2日公布「司法信心民意調查」，結果顯示僅30.4%受訪者滿意司法改革，高達近85%民眾認為檢察官辦案時會受政治力影響。中央社記者林長順攝 112年3月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北2日電）台灣公民人權聯盟籌備處今天公布「司法信心民意調查」，結果顯示僅30.4%受訪者滿意司法改革，高達近85%民眾認為檢察官辦案時會受政治力影響。

台灣公民人權聯盟籌備處上午舉行「司法信心民意調查記者會」，出席者包括台灣公民人權聯盟籌備處發言人陳為祥、台灣永社副理事長黃帝穎、台灣陪審團協會理事長鄭文龍等人。

陳為祥指出，根據調查，合計30.4%受訪者滿意4年來的司法改革，48.1%不滿意；34.9%認為台灣司法公正，55.5%認為司法不公正；32.7%滿意法官的表現，52.2%不滿意；49.8%滿意檢察官的表現，34.3%不滿意；70.8%滿意警察的表現，22.7%不滿意。

陳為祥表示，認為司法不公正的原因，35.3%認為「法官亂判」，20.8%認為「司法對有錢有權者有利」，16.5%認為「政治力介入」，4.8%認為「檢察官亂起訴、不起訴」。

對於檢察官認知方面，84.7%認為檢察官辦案會受政治力影響；60.8%認為檢察官辦案過程會收受賄賂；67%認為檢察官辦案過程會濫用權力；69.7%認為檢察官一人決定起訴與否，並不適當。

他說，民調凸顯出民眾對於司法，尤其是檢察官辦案極度不信任，顯示現行檢察體系存在制度性及結構性問題；2024總統大選將至，如何提出明確有效且讓民眾有感的司改政策，是角逐總統大位者無可迴避的問題。

陳為祥表示，這次民調時間在陳宗彥事件爆發前，否則結果可能更為負面。

黃帝穎則認為，從黃世銘案、高虹安案到陳宗彥案三大案，都重創社會對檢察官的信任。

這次民調由台灣公民人權聯盟籌備處委託山水民意研究公司針對全國年滿20歲以上民眾，於今年2月15日至16日進行電話訪問，完成1078份訪問，在95%的信心水準下，抽樣誤差約正負2.98個百分點。（編輯：蕭博文）1120302

#陳為祥
#黃帝穎
#黃世銘案
黃帝穎
國賠中國人民惹議 本土社團批判決違背現實促修法
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族