新店大批黑衣人聚集 警方出動快打部隊帶回21人

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新北新店2日晚間出現大批黑衣人聚集驚動住戶。警方到場調查，這群涉案者搭4輛車到現場聚集，並稱朋友下午5時許遭人帶走不知去向，才會聚集準備找人，警方帶回21人釐清案情。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 112年3月2日

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（中央社記者高華謙新北2日電）新北新店今天晚間出現大批黑衣人聚集驚動住戶。警方到場調查，這群涉案者搭4輛車到現場聚集，並稱朋友傍晚5時許遭人帶走不知去向，才會聚集準備找人，警方帶回21人釐清案情。

新北市政府警察局新店分局今天傍晚5時許獲報，寶橋路上某間公司發生打架案，警方趕抵現場發現，是某公司員工的太太與人糾紛爭吵，對方砸毀裝潢後，又出手毆打、攻擊，導致公司的17歲孫男右腿疑似遭刀劃傷、19歲黃男則遭打傷，且17歲員工劉男還被押上車帶走。

經警方調閱監視器鎖定4輛車，並於晚間6時40分在新店區中興路攔到其中一輛車，緝獲林男等4名涉案人並帶回偵辦，後續又在台北市與新北市查獲另外2輛車，並帶回3人釐清案情；此案共帶回7人，不過劉男仍行蹤成謎，警方積極追查中。

不料，晚間7時許，新店區寶中路上竟出現21名黑衣人聚集，警方急忙出動20名快打警力到場。41歲廖男供稱，劉男是他們的朋友，他傍晚遭不明男子帶上車後不知去向，因此大家約好商討策略，準備出發去找人。

警方調查，現場並無違序或違法行為，經搜查21人乘坐的4輛車也沒有違禁品，現場將廖男等21人帶回碧潭派出所清查身分並釐清案情。（編輯：陳彥鈞）1120303