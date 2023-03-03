士林分署聯合拍賣 推出股票、學區宅

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（中央社記者謝幸恩台北3日電）法務部行政執行署士林分署今天表示，123聯合拍賣會將於7日登場，主打陽信商銀及華泰商銀股票，另拍賣內湖、汐止、南港等多筆建物土地及不動產，歡迎民眾到場。

行政執行署各分署在每個月第1個週二下午3時同步舉辦動產、不動產聯合拍賣會，稱為「123聯合拍賣會」。

士林分署新聞稿指出，3月7日的拍賣會將一口氣拍賣極具投資價值的陽信商銀股票1474股、華泰商銀股票4801股等2檔股票，在市場上都是難得一見的標的。

當天另拍賣多筆自用投資兩相宜的汐止、南港、北投建物土地及不動產，其中詢問度最高的台北市內湖區東湖公寓，靠近東湖國小與捷運東湖站，該標的為第2次拍賣，拍賣底價新台幣1900萬元，有意民眾切勿錯過。

另一筆熱門不動產標的是台北市北投區石牌路1段電梯華廈，周遭商家林立，生活機能成熟，從該標的步行到捷運石牌站約7分鐘。

士林分署表示，拍賣會從下午3時開始，動產採現場競標，不動產兼採通訊投標與現場競標，若有意競標不動產，可先準備保證金，其他相關應買條件可洽士林分署。（編輯：方沛清）1120303