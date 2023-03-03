台中屋主稱點火驅蛇5家人喪生 中檢放火罪起訴

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（中央社記者趙麗妍台中3日電）台中市大里區陳姓男子自稱點火驅蛇，火勢造成屋內三代5人傷重不治，陳男經精神鑑定，患有譫妄症辨識行為下降且有再犯性，檢方依放火、過失致死罪起訴，並請法院令入安置。

台中市大里區透天住宅1月發生火警，66歲陳姓屋主自行逃生，他稱因家中有蛇，持高粱與酒精點火驅趕。火勢造成屋主妻子、女兒、兒子、長孫及外孫傷重，送醫後不治。

台中地檢署今天發布新聞稿指出，陳男罹患高血壓、腎衰竭等慢性疾病，因糖尿病、意外車禍而截肢，行動不短，意識狀態與精神不穩定。今年1月6日他的精神狀況處於「譫妄症」急性發作的精神障礙狀態下，認為屋內出現蛇，需放火驅蛇。

陳男知道屋內有妻子等其他家人，也知道放火燒雜物、止血帶，會導致屋內火勢變大，但最終5名親人因吸入大量高溫有毒的氣體、缺氧，造成多重器官衰竭死亡。

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陳男經醫院精神鑑定，他患有精神障礙，已罹患2至3年以上的主要認知障礙症，即輕度失智症，導致他辨識行為違法以及依其辨識而行為的能力均顯著減低。他在案發時犯有急性譫妄症，推估被告未來再犯或危害公共安全可能性為「中度」到「高度」。

台中地檢署偵查終結，認為陳男放火行為，涉犯刑法放火、過失致死罪嫌，向法院提起公訴，審查陳男有危害公共安全之虞，請法院依職權讓陳男進入司法精神醫院或醫療機構，暫行安置。（編輯：謝雅竹）1120303