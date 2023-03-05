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新北汐止彩券行遭竊 警逮犯嫌追回2千餘張刮刮樂

2023/3/5 16:50（3/5 17:01 更新）
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新北市汐止區新興路一處彩券行日前遭竊，警方獲報循線逮捕林姓竊嫌，並在林男住處起獲新台幣10元硬幣76枚、50元硬幣84枚及面額100元刮刮樂1971張、200元刮刮樂446張、300元刮刮樂44張等證物。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 112年3月5日
新北市汐止區新興路一處彩券行日前遭竊，警方獲報循線逮捕林姓竊嫌，並在林男住處起獲新台幣10元硬幣76枚、50元硬幣84枚及面額100元刮刮樂1971張、200元刮刮樂446張、300元刮刮樂44張等證物。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 112年3月5日
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（中央社記者王鴻國新北5日電）新北市汐止區新興路一處彩券行日前遭竊，店內櫃檯刮刮樂彩券及現金被偷，警方花了15小時將竊嫌逮捕到案，並起獲遭竊的2000多張彩券。訊後依加重竊盜罪嫌移送法辦。

新北市汐止警分局今天宣布偵破日前彩券行遭人闖入行竊案，警方表示，44歲林姓男子2月26日凌晨3時許騎機車到新興路一處彩券行，疑破壞彩券行廁所的窗戶後闖入，將櫃檯內數千張彩券及現金搜刮一空後逃逸。

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警方獲報後調閱店內及周邊相關監視畫面追查，鎖定林姓男子並到汐止區汐萬路某公寓3樓林男住處搜索，林男見警方上門就從住家窗戶攀爬往頂樓逃逸，但仍在警方圍捕下落網。

警方表示，在林男住處起獲10元硬幣76枚、50元硬幣84枚及面額100元刮刮樂1971張、200元刮刮樂446張、300元刮刮樂44張，詢後，警方依加重竊盜罪嫌將林男移送士林地方檢察署偵辦。（編輯：李錫璋）1120305

#士林地方檢察署
#汐止警分局
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