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首頁 / 社會

涉警員看片、監視器畫面外流 宋姓女警收押停職

2023/3/7 14:09（3/7 15:06 更新）
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台南市警察局第五分局交通分隊發生訪客翻閱小隊長桌上物品，影片更上傳網路平台，涉案的宋姓女警（左）及程姓男友被逮收押。（台南市警察局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月7日
台南市警察局第五分局交通分隊發生訪客翻閱小隊長桌上物品，影片更上傳網路平台，涉案的宋姓女警（左）及程姓男友被逮收押。（台南市警察局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月7日
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（中央社記者張榮祥台南7日電）台南第五警分局交通分隊發生民眾翻閱公文、警員看片等影片外流並上傳網路事件，經查跟宋姓女警有關，還涉及前後男友，警方3日逮宋女等3人送辦，宋女及其程姓男友收押，林姓女警交保。宋女更遭市警局停職。

台南市警局第五分局警員今天告訴中央社記者，宋姓女警的40歲吳姓前男友，去年9月到交通分隊找宋女，遭到蕭姓警員阻擋，事後就流出蕭員利用休息用膳時間，以公務電腦觀看「火影忍者」影片，蕭員事後被記申誡，宋女則被調到警備隊。

未料，去年11月交通分隊又有影片上網，內容是宋女的吳姓前男友於民國110年翻閱小隊長桌上公文物品，警方先以違反個人資料保護法移送吳男，再蒐證調查，鎖定28歲宋姓、32歲林姓2名女警以及宋女的39歲程姓男友涉案，警方今年3月3日清晨6時兵分4路搜索，查扣相關證物及逮人。

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警方調查，吳男翻閱交通分隊小隊長桌上物品後，林女將監視影像交給宋女，宋女再交給程男，由程男傳送至網路平台，引起熱議。

警方訊問後，分別以洩密罪嫌及違反個資法送辦宋女、林女及程男，再由台南地檢署複訊，林女以新台幣10萬元交保，宋女及程男對案情交待不清且有串證之虞，檢察官4日向台南地方法院聲押獲准。市警局表示，已對宋女祭出停職處分。（編輯：卞金峰）1120307

#女警
#影片
#台南市警局第五分局
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