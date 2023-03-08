荒山亮涉性侵遭警傳喚 否認指控聲稱女方捏造情節

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歌手荒山亮（前）遭女駐唱歌手提告涉嫌性侵，8日遭林口警分局傳喚到案說明後對媒體表示，他20多年來在自己工作崗位上兢兢業業，從未想要傷害任何人，這些捏造情節及虛構對白，讓他的人格遭受羞辱。中央社記者王鴻國攝 112年3月8日

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（中央社記者王鴻國新北8日電）歌手荒山亮遭女駐唱歌手提告涉嫌性侵，今天遭林口警分局傳喚到案說明後對媒體表示，這些是捏造情節、虛構對白；並聲明，沒有所謂違反性自主等情事。

據媒體報導，某餐廳駐唱女歌手日前向媒體爆料指稱，在荒山亮位於新北市林口區錄音室遭性侵；荒山亮面對媒體求證時否認性侵，並指控對方涉嫌恐嚇勒索。

女駐唱歌手（以下稱A女）在桃園某警分局報案後，因事發地點在林口區，全案轉由林口警分局受理，警方通知荒山亮3月底前到案說明，荒山亮於今天下午2時到分局製作筆錄。

荒山亮在製作筆錄後接受媒體聯訪表示，A女多次向他強調有豐沛社會背景和背後勢力強大，恐嚇勒索鉅額款項，讓他身心俱疲，20多年在工作崗位上兢兢業業，從未想要傷害任何人，這些捏造情節及虛構對白，讓他的人格遭受羞辱。

荒山亮未接受媒體提問後離去，但隨行人員現場發布書面聲明指出，關於A女士指控的法律部分，目前已由相關單位進行真相釐清，因偵查階段暫時無法對外講述細節，但是荒山亮鄭重聲明，絕對沒有A女士所說違反性自主等情事。

聲明同時指出，荒山亮相信是非曲直自有公義，將面對司法檢驗證明清白，也將會為釐清真相保護權益而進行訴訟，希望此事盡快落幕。

林口分局表示，荒山亮到案說明後，也同時向A女提告恐嚇取財，未來將2案併送新北地檢署偵辦。（編輯：方沛清）1120308