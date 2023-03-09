馬公遊客1失足落海1跳海救援 警消及時救援無大礙

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澎湖馬公南海碼頭8日晚間有女遊客不慎落海，同行友人也跳海救援，2人及時被警消合力救起，所幸均無大礙。（澎湖縣警察局提供）中央社 112年3月9日

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（中央社澎湖縣9日電）馬公南海碼頭昨晚發生一名女遊客不慎落海，同行男性友人也跳海救援，所幸2人及時被警消合力救起，均無大礙。

澎湖警察局發布訊息指出，昨天晚間9時30分許，馬公分局接獲報案，在馬公南海之星碼頭前，有民眾失足落海，立即趕往現場，迅速找到落海民眾位置，隨後警員洪建忠、許紘瑋及在場消防人員拋下救生泳圈，並用手電筒照明海面，以利2人穿套泳圈並指引方向，在警消合力下，成功將2人救上岸。

不慎落海的范姓女子表示，來澎湖觀光旅遊，因不熟地形，一時不慎失足落海，同行陳姓男子擔心她溺水，也跳下海營救，所幸警消人員及時出現援助，2人均無大礙。

澎湖觀光季即將來臨，遊客日增，警方呼籲民眾出遊如不熟悉地形，最好事前做好功課再出發；若有任何緊急狀況，也可就近洽詢鄰近派出所或打110報案專線，以確保自身安全。（編輯：陳仁華）1120309