房客私下找房東轉租社宅 食言違約遭判賠百萬

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（中央社記者謝幸恩台北10日電）吳姓房客與蘇姓房東談妥轉租社宅，事後向社宅代管業者控訴蘇一房二租；蘇認為吳違反和解書，提告求償新台幣100萬元。士林地院認為，蘇的說法與和解書為真，判吳須全額賠償。

民國110年7月16日，蘇姓男子將淡水房子租給社會住宅包租代管業者，每月租金1萬500元，社宅代管業者再把蘇男房子租給吳姓女子，每月租金1萬500元。

蘇男主張，吳女入住後向他表示，因膝蓋疼痛無法爬樓梯，於110年10月間拜託他代為轉租社宅；他把租給吳女的社宅以每月租金1萬500元租給另一名租客，租金由吳女收下，吳女再向他承租另一間電梯雅房。

蘇男指出，吳女積欠社宅代管業者半年租金遭催討，卻向社宅代管業者表示，他私下違規一屋二租，社宅代管業者向他請求代為清償吳女積欠房租，否則將對他提告詐欺。

為此，蘇男找吳女協商，雙方簽訂和解書內容指出，「吳女委任蘇男代為轉租社會住宅，並受領所有租金，也同意澄清並撤回過去對蘇男提起的訴訟、爆料、誹謗等行為，並保證不再犯，否則應按次給付蘇男100萬元」。

吳女未於言詞辯論日出庭，也未具狀表示意見。士林地方法院依據蘇男提出的社宅包租契約書、社宅轉租契約書、公證書、LINE對話紀錄、錄音檔、和解書等文件，採信蘇男說法為真，日前判決吳女須賠償100萬元。可上訴。（編輯：方沛清）1120310