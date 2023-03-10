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首頁 / 社會

中市警擴大臨檢娛樂場所 全天候掃蕩黑幫

2023/3/10 10:55（3/10 12:06 更新）
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近日黑道幫派高調舉辦春酒餐會引發社會議論，台中市警方9日深夜出動警力前往易滋事場所執行擴大臨檢及重要路段路檢，宣示將全天候掃蕩黑幫勢力。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年3月10日
近日黑道幫派高調舉辦春酒餐會引發社會議論，台中市警方9日深夜出動警力前往易滋事場所執行擴大臨檢及重要路段路檢，宣示將全天候掃蕩黑幫勢力。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年3月10日
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（中央社記者郝雪卿台中10日電）近日黑道幫派高調舉辦春酒餐會引發社會議論，台中市警方昨天深夜出動警力到易滋事場所執行擴大臨檢及重要路段路檢，警方說，將全天候掃蕩黑幫，阻斷幫派經濟來源。

台中市西屯區娛樂場所林立，台中市警察局第六分局長賈立民昨晚率隊到轄區內多家娛樂場所，擴大臨檢及重要路段定點路檢，也針對黑道幫派聚集地點加強掃蕩，展開系統性掃黑。

警方表示，只要發現任何與黑幫有關的處所，即與市政府相關局處聯合稽查，以刑事及行政處分雙管齊下，阻斷幫派分子經濟來源，透過365天不間斷的勤務攻勢，「全天候打擊」掃蕩黑幫勢力。

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警方今天公布昨晚執行成果，其中何安派出所盤查一輛自小客車，查獲駕駛31歲林姓男子持有2支K菸；另市政派出所盤查一輛自小客車，查獲19歲駕駛林姓男子持有7包愷他命、35包毒咖啡包及1個K盤；副駕24歲吳姓男子也持有1包愷他命、1支K菸及1個K盤。

賈立民表示，持續貫徹「幫派零容忍」，落實「清源專案2.0」計畫，針對社區大樓、旅宿業、酒店、KTV等娛樂場所加強臨檢清查掃蕩，經統計自今年3月迄今，已偵破各類重大刑案，查獲毒品案件17件22人、槍砲案件1件1人、詐欺案件6件27人、檢肅治平目標1件6人。（編輯：郭諭儒）1120310

#賈立民
#台中市
#何安派出所
賈立民
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