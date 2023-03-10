礁溪老爺酒店火警 宜縣府：滅火設備有立即啟動

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宜蘭礁溪老爺酒店9日晚間發生火警後，宜蘭縣政府消防局10日啟動火災調查，經初步了解，起火處為酒店地下一樓廚房油鍋起火，延燒排油煙管引起火災，詳細起火原因須進一步調查。（宜蘭縣消防局提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 112年3月10日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣10日電）宜蘭礁溪老爺酒店昨晚發生火警後，傳出當時第一時間滅火設備沒有順利運轉。宜蘭縣政府消防局今天表示，經調查，酒店內相關消防安全設備都正常立即運作及排煙。

礁溪老爺酒店昨天晚間發生火警後，宜蘭縣政府消防局今天正式啟動火災調查。

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宜蘭縣消防局發布新聞稿指出，經初步了解，起火處為酒店地下1樓廚房油鍋起火，延燒排油煙管引起火災，詳細起火原因須進一步調查。

消防局指出，有媒體報導，當時酒店地下室的泡沫滅火系統無法出水滅火，但經調查，泡沫滅火系統位於地下2、3樓非起火處，且地下1樓的自動撒水設備、廚房的乾粉簡易自動滅火設備都有立即啟動，所有消防安全設備都正常運作滅火及排煙。（編輯：張銘坤）1120310