好不容易買到雞蛋竟遭竊 汐止警速逮嫌、蛋歸原主

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新北市汐止區一名女子跑了許多賣場買到2盒雞蛋，放在自行車籃子內再回超商買東西，出來竟發現雞蛋遭竊，警方獲報後循線偵辦，逮獲涉案男子（左）也把順利把雞蛋物歸原主。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 112年3月12日

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（中央社記者王鴻國新北12日電）新北汐止一名女子跑了許多賣場才買到2盒雞蛋，放在自行車籃子再回超商買東西，出來竟發現雞蛋不見蹤影，驚呼不敢相信。警方接獲報案花4小時偵辦，逮到涉案男子並蛋歸原主。

一名38歲葉姓女子今天上午9時許向警方報案稱，她在新北市汐止區福德一路某超商前的自行車置物籃內2盒雞蛋竟不翼而飛，而葉女隨後在臉書（Facebook）貼文大喊「我的天啊，這是台灣，這是台灣，我真不敢相信啊」。

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葉女貼文表示，她剛剛和小孩跑了全聯、家樂福、中興市場、美廉社都沒有買到雞蛋，又去福德一路超商碰運氣，還慶幸自己運氣不錯，最後2盒雞蛋被她買到了，她放到自行車籃子裡，想到漏買一樣東西，進去買出來後「我的雞蛋丟了，雞蛋丟了，雞蛋丟了…」

汐止警分局以訊息說明，經過4小時調閱監視畫面才將涉嫌偷蛋的61歲男子逮捕到案，詢後，警方依竊盜罪嫌將男子函送檢方偵辦，遭竊的雞蛋也物歸原主。（編輯：李錫璋）1120312