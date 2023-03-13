小貨車連闖紅燈、平交道 撞爛阿里山林鐵柵欄

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阿里山林業鐵路嘉義市忠孝路平交道，13日上午發生小貨車闖越平交道事故，造成平交道柵欄設施損壞，幸無人員受傷。圖為監視器畫面。（林鐵及文資處提供）中央社記者蔡智明傳真 112年3月13日

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（中央社記者蔡智明嘉義市13日電）阿里山林業鐵路嘉義市忠孝路平交道今天上午遭一輛小貨車闖越，撞壞南側平交道柵欄，幸無人受傷；林鐵及文資處將肇事相關影像送交警察局依鐵路法開罰，並求償損失，肇事原因調查中。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處秘書林其德接受中央社記者訪問表示，上午7時48分一輛白色小貨車從民雄方向駛入嘉義市，不知何故闖紅燈，又闖阿里山林鐵平交道。

林其德表示，白色小貨車闖平交道時閃過北側的柵欄，撞到南下柵欄，直接把柵欄撞壞，但沒有影響火車通行，也無人受傷；事發後林鐵工程人員馬上清除現場掉落的柵欄，恢復交通。

林其德說，肇事相關影像已送交警察局依鐵路法開罰，並向貨車駕駛追究相關財務損失賠償；警方也依道路交通管理處罰條例對貨車駕駛進行開罰，肇事原因調查中。（編輯：陳仁華）1120313