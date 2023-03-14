更多編輯台推薦新聞：
第95屆奧斯卡得獎名單看這裡 布蘭登費雪楊紫瓊稱帝封后
娛樂

第95屆奧斯卡得獎名單看這裡 布蘭登費雪楊紫瓊稱帝封后

張育成：我不是一個人 帶著力量返美投入紅襪春訓
運動

張育成：我不是一個人 帶著力量返美投入紅襪春訓

俄烏戰爭陰影下 西線無戰事奪奧斯卡國際影片獎
娛樂

俄烏戰爭陰影下 西線無戰事奪奧斯卡國際影片獎

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

疑因借貸糾紛 2男街頭互毆濺血遭送辦

2023/3/14 10:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）苗栗市2名男子疑因借貸糾紛，不顧身旁還有老弱婦孺，在街頭砸車互毆，警方獲報，出動快打部隊前往控制現場，並協助鮮血直流的傷患就醫後，依傷害及毀損罪嫌送辦。

苗栗縣警察局苗栗分局副分局長徐文明今天接受媒體聯訪表示，昨天下午接獲通報，苗栗市自治路發生打架案件，隨即出動快打警力趕抵現場，強勢將雙方區隔開來，避免衝突再次發生。

徐文明指出，在場爭執的36歲賴姓男子與30歲徐姓男子疑有借貸糾紛，賴男欲前往徐男住家理論，在路上看到徐男開車出門，雙方一言不合，賴男持角鐵將徐男的自小客車擋風玻璃砸毀，經雙方親友和員警出面勸阻才停止衝突。

賴男持角鐵砸毀車輛過程中，車上除了徐男外，還有他的母親、太太和女兒，其中徐男母親被嚇得當場急哭，賴男與徐男2人也因為爆發肢體衝突，雙雙掛彩，頭部和手部鮮血直流。

警方指出，賴男聲稱徐男欠下新台幣2萬元債務，徐男則反控是賴男欠他8000元，雙方說法兜不攏，因此先協助傷患送醫，再依傷害及毀損罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。（編輯：郭諭儒）1120314

#徐文明
#苗栗市自治路
#苗栗縣警察局苗栗分局
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族