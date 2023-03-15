「恩恩案」新北檢不起訴侯友宜 恩爸聲請再議

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（中央社記者黃旭昇新北15日電）新北地檢署針對「恩恩案」不起訴市長侯友宜等新北市府官員，恩恩父親今天說，檢方以相關首長非第一線人員為由，得以卸責，令人失望；已循正常救濟途徑，委請律師聲起再議。

恩恩的父親今天透過臉書Facebook表示，228連假後，收到恩恩案不起訴處分書，和律師研讀內容試圖理解檢察官不起訴的理由。

他說，新北地檢把恩恩救護案所有相關刑事告訴，做出簽結不起訴處分，並在新聞稿內主張他是主要告訴人，這部分令他和律師感到錯愕和訝異。

他說，無法控制別人告發的刑事告訴，但既然事已至此，尊重並理解檢察官的想法，決定循正當途徑救濟並在10日內提起再議。

恩恩父親表示，再議的理由之一是，檢方在偵查程序中，都以「證人」身分傳喚他，但依刑事訴訟法規定，證人無權委請律師陪同出庭，只能在面對檢方訊問時，被動回答檢方之提問，導致恩恩爸因此毫無機會委請律師向檢方完整陳述其法律主張。

他說，另一再議的理由是，不起訴處分書以分層負責為由，認定本案被告都不是第一線執勤人員，使新北市府相關局處首長都得以卸責，對此感到十分失望。

恩恩爸爸說，監察院先前公佈的調查報告，已明確認定新北市府具有重大疏失，但是新北市府至今卻從未承認錯誤，消極態度令人心寒。

恩恩父親說，感謝義務律師們，快速整合意見，完成刑事聲請再議狀，並已經送達新北地檢署。

恩恩案義務律師王妙華以新聞稿表示，恩恩父親雖非本案的初始告訴人，但在檢方於2月10日當庭將恩恩父親列為告訴人後，恩恩爸依法即有權委任律師作為告訴代理人。然而，檢方逕自結案，並未給予委任代理人的機會，違法剝奪恩恩父親的訴訟程式利益。因此，迫於刑事程序規定，必須聲請再議，否則便無機會在刑事程序上，提出主張。

新北中和男童「恩恩」感染COVID-19過世，家屬質疑延誤送醫，新北地檢署2月24日以罪證不足等理由，不起訴新北市長侯友宜、前消防局長黃德清及衛生局長陳潤秋所涉過失致死告訴。

市長侯友宜上午主持完市政會議後接受聯訪，對於恩恩父親聲請再議，他表示，尊重家屬的心情。（編輯：方沛清）1120315