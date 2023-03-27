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國賠案首開庭 恩恩爸擬訴訟向監院調閱密件資料

2023/3/27 20:02（3/27 21:46 更新）
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染疫病逝童恩恩案，恩恩父親（圖）2022年底向新北市政府相關單位提出1元國賠訴訟，27日親自到新北地院板橋簡易庭開庭。中央社記者高華謙攝 112年3月27日
染疫病逝童恩恩案，恩恩父親（圖）2022年底向新北市政府相關單位提出1元國賠訴訟，27日親自到新北地院板橋簡易庭開庭。中央社記者高華謙攝 112年3月27日
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（中央社記者高華謙新北27日電）恩恩國賠案今天首度開庭，恩恩爸爸委任律師希望透過法院調閱監察院密件資料，不過法官說，基於機關中立原則不能提供，建議提行政訴訟；恩恩爸爸委任律師說，有考慮這麼做。

新北市中和區2歲童「恩恩」去年4月感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）過世，家屬質疑遭延誤送醫。「恩恩」的父親日前向新北市政府、衛生局、消防局申請國家賠償未果，去年11月在委任律師陳又新等人陪同下，對新北市政府、衛生局及消防局提出新台幣1元的國家賠償訴訟。

恩恩爸爸今天親自到新北地院板橋簡易庭開庭。法官指出，新北市府委任律師抗辯應具體指出要提告哪些公務員；恩恩爸爸委任律師說，因新北市府提供的資料均隱蔽人員資料，不過監察院調查時有約談這些公務員說明，目前他們已申請調閱，等收到資料後會向法院呈報。

恩恩爸爸委任律師也提到，監察院部分資料以密件封存，當時他們想調閱，監院告知可透過法院調取；不過法官認為這樣不符程序，建議可透過行政訴訟爭取。

庭末，法官諭知下次開庭時間為6月12日下午4時30分；恩恩爸爸委任律師陳又新在庭訊後接受媒體聯訪，對於是否會提行政訴訟，他說有在考慮。

新北地院日前表示，國家損害賠償是走民事訴訟程序，恩恩爸爸請求金額在10萬元以下，適用小額訴訟程序，因此新北地院板橋簡易庭為第一審，新北地院民事合議庭為第二審，依法第二審宣判即確定，不得上訴。（編輯：李錫璋）1120327

#恩恩
#陳又新
#監察院
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