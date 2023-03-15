更多編輯台推薦新聞：
「台版彈簧刀」無人機亮相 學者：削弱共艦登陸能力
政治

「台版彈簧刀」無人機亮相 學者：削弱共艦登陸能力

媽的多重宇宙橫掃奧斯卡 幕後推手：這部片是獻給台灣父母的情歌
娛樂

媽的多重宇宙橫掃奧斯卡 幕後推手：這部片是獻給台灣父母的情歌

佐佐木朗希為觸身球親送零食賠罪 捷克隊總教練被圈粉
運動

佐佐木朗希為觸身球親送零食賠罪 捷克隊總教練被圈粉

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
OpenAI再推語言模型GPT-4 學術表現更勝ChatGPT但仍存隱憂
首頁 / 社會

嘉市鬧區火警延燒4戶 逾30年果汁店付之一炬

2023/3/15 13:01（3/15 13:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
嘉義市吳鳳北路15日發生一處2樓店面火警，火勢猛烈，消防人員到場立即布水線搶救，因有一間店面牆面遭火燒嚴重燻黑，最後波及5戶店面，其中延燒有4戶，幸無人員受傷。（民眾提供）中央社記者黃國芳傳真 112年3月15日
嘉義市吳鳳北路15日發生一處2樓店面火警，火勢猛烈，消防人員到場立即布水線搶救，因有一間店面牆面遭火燒嚴重燻黑，最後波及5戶店面，其中延燒有4戶，幸無人員受傷。（民眾提供）中央社記者黃國芳傳真 112年3月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市15日電）嘉義市吳鳳北路今天發生一處2樓店面火警，火勢猛烈，消防人員搶救並撲滅火勢，仍波及5店面，其中4處遭延燒，包括經營逾30年果汁店，所幸無人受傷；確切原因待釐清。

嘉義市消防局於上午10時2分據報，指吳鳳北路一處民宅發生火警，立即調派第一大隊東區等分隊前往灌救，現場為鐵皮1、2樓店面，消防車趕抵，濃煙向上竄，火勢猛烈，延燒迅速，立即布水線搶救，於上午10時53分撲滅火勢。

遭受祝融的店家大多為承租經營，看到設備付之一炬，當場掩面痛哭；其中來來果汁店的業者表示，上午外出補貨，回到店裡準備要整理物品時，發現隔壁店家冒出濃煙，就趕快通知其他人往外跑，「已經營逾30年的店面，就這樣毀了」，內心感到傷心難過。

花草店業者指出，店面曾使用防火建材重新整修，在消防人員持續灌救下，有效阻絕火勢延燒，不過，店面因此都毀損，須再一次整修。

嘉義市消防局第二大隊副大隊張英勝表示，上午據報吳鳳北路發生住宅火警，消防人員到場時，火勢已相當猛烈，共派4分隊人員灌救，因有一間店面牆面遭火燒嚴重燻黑，最後波及5戶店面，其中延燒有4戶，無人員受傷，確切起火原因待調查釐清。（編輯：陳仁華）1120315

嘉義市吳鳳北路15日發生一處2樓店面火警，消防人員到場搶救並撲滅火勢，仍波及5店面，其中4處遭延燒，包括經營逾30年果汁店，所幸無人受傷。中央社記者黃國芳攝 112年3月15日
嘉義市吳鳳北路15日發生一處2樓店面火警，消防人員到場搶救並撲滅火勢，仍波及5店面，其中4處遭延燒，包括經營逾30年果汁店，所幸無人受傷。中央社記者黃國芳攝 112年3月15日
#張英勝
#吳鳳北路
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族