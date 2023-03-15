嘉市鬧區火警延燒4戶 逾30年果汁店付之一炬

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嘉義市吳鳳北路15日發生一處2樓店面火警，火勢猛烈，消防人員到場立即布水線搶救，因有一間店面牆面遭火燒嚴重燻黑，最後波及5戶店面，其中延燒有4戶，幸無人員受傷。（民眾提供）中央社記者黃國芳傳真 112年3月15日

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（中央社記者黃國芳嘉義市15日電）嘉義市吳鳳北路今天發生一處2樓店面火警，火勢猛烈，消防人員搶救並撲滅火勢，仍波及5店面，其中4處遭延燒，包括經營逾30年果汁店，所幸無人受傷；確切原因待釐清。

嘉義市消防局於上午10時2分據報，指吳鳳北路一處民宅發生火警，立即調派第一大隊東區等分隊前往灌救，現場為鐵皮1、2樓店面，消防車趕抵，濃煙向上竄，火勢猛烈，延燒迅速，立即布水線搶救，於上午10時53分撲滅火勢。

遭受祝融的店家大多為承租經營，看到設備付之一炬，當場掩面痛哭；其中來來果汁店的業者表示，上午外出補貨，回到店裡準備要整理物品時，發現隔壁店家冒出濃煙，就趕快通知其他人往外跑，「已經營逾30年的店面，就這樣毀了」，內心感到傷心難過。

花草店業者指出，店面曾使用防火建材重新整修，在消防人員持續灌救下，有效阻絕火勢延燒，不過，店面因此都毀損，須再一次整修。

嘉義市消防局第二大隊副大隊張英勝表示，上午據報吳鳳北路發生住宅火警，消防人員到場時，火勢已相當猛烈，共派4分隊人員灌救，因有一間店面牆面遭火燒嚴重燻黑，最後波及5戶店面，其中延燒有4戶，無人員受傷，確切起火原因待調查釐清。（編輯：陳仁華）1120315