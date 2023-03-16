永和弒父分屍案 男子護母起殺機判刑19年定讞

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（中央社記者謝幸恩台北16日電）新北市永和區民國110年底發生駭人聽聞弒父分屍案，符姓男子坦承為保護年邁母親起殺機，一審、二審均依殺害直系血親尊親屬等罪判刑19年。最高法院日前駁回上訴，全案定讞。

全案起於，民國110年11月符男將住在長照機構的父親接回家同住，由於父親經常故意指使他與母親做事，嚴重影響原本生活，且懷疑父親多次企圖進房間侵犯患有重鬱症的母親，造成母親極大精神壓力，於是在11月28日趁父親午睡時，以枕頭悶死父親。

符男隨即藏屍在頂樓加蓋空間，由於擔心母親發現屍臭，於12月6日晚間欲裝屍體進行李箱外出丟棄，但因行李箱不夠大，便拿美工刀與鋸子等工具肢解屍體四肢、軀體與頭部等，隔天凌晨再拖著行李箱走到永和區水源橋上，傾倒屍體、衣物與工具。

當地居民於12月8日發現河床有衣物而報案，全案曝光，檢警調閱監視器鎖定符男犯案，逕行拘提逮捕符男。

檢方起訴符男，一審新北地方法院審酌他殺人動機是為保護母親，且犯後均坦承犯行，依殺害直系血親尊親屬罪判刑16年、毀損遺棄直系血親尊親屬罪3年6月，定應執行19年徒刑。案經符男、檢方上訴，二審由台灣高等法院審理。

高院認為，符男的父母83年離異後，親自照顧母親，雖與父親缺乏長期緊密關聯，仍支應父親經濟所需；他將父親從長照機構接回家後，帶父親矯治牙齒、買寢具與遷戶籍，顯示符男有心照顧父親，殺人動機並非檢方質疑的財產紛爭，駁回上訴，仍判處符男19年徒刑。

案經檢方上訴，最高法院認為二審判決無違誤，量刑妥適，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：方沛清）1120316