首起行政不法獲平復 林水泉家屬盼加害者道歉

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民國50年間因批評政府被提報為「流氓」並移送管訓的前台北市議員林水泉（右2）與姪子林信介（左2），曾在109年間共同拜訪監察院長陳菊（右）及監察委員高涌誠（左），爭取平反。（林信介提供）中央社記者謝幸恩傳真 112年3月16日

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（中央社記者謝幸恩台北16日電）因批評政府被提報流氓行政處分的林水泉，日前獲審議通過，成為政府平復行政不法的首例。林水泉的姪子林信介指出，希望加害人、政府向政治受難者與家屬道歉，並盡速完備法令。

林信介表示，民國90年間林水泉向法院聲請國家賠償，訴訟過程花了不少錢，仍然被判決敗訴，也找過監察院、促轉會等單位陳情，卻沒有獲得正面回應；當年政府違反人權將林水泉提報流氓管訓，至今加害人沒有道歉，政府也應該公開道歉，才符合轉型正義。

林信介指出，林水泉的家人考量林的歲數，一度想過不要平反，縱使林水泉現在獲得平反，已無法恢復當初的自由身，也失去當初身為市議員的政治生命，金錢補償對受難者沒有意義，部分受難者也已經逝世，等了許多年仍等不到平反，如何完備法令才是政府該做的。

林信介也說，當初林水泉被關押在屏東縣鵬村農場，如今景物全非，希望權責機關盡速將鵬村農場列為不義遺址，作為人權與歷史的指標，不能再重蹈覆轍，也希望政府重視政治受難者與其家屬的心聲。

林水泉於民國50年間，因選舉期間公開批評政府施政遭提報為流氓，被移送管訓1年8個月。53年時，林水泉當選台北市議員，任期未屆滿，再被當局冠以「陰謀顛覆政府」服刑10年。

這段10年徒刑於89年由「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償基金會」審查後，為林水泉平反並補償；但林水泉被提報為流氓並移送管訓的期間是行政處分，非刑事有罪判決，而無法獲得平反與補償。

因此促轉條例於111年5月27日修正通過，增定第6條之1，規定威權統治時期，政府機關或公務員為達成鞏固威權統治目的，違反自由民主憲政秩序，所為侵害人民生命、人身自由或剝奪其財產所有權的處分或事實行為，屬行政不法，有依法調查確認且平復的必要。

案經林水泉向法務部申請平復行政不法，由「平復威權統治時期司法不法及行政不法審查會」審議後，確認應平復林水泉行政不法，並將移請權責機關塗銷其前科。（編輯：張銘坤）1120316