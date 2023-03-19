台中男利用民眾愛國心海削經典賽賭盤 警查獲送辦

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（中央社記者郝雪卿台中19日電）2023世界棒球經典賽（WBC）持續開打中，台中市警方今天表示，查獲鄭男在網路開設賭盤吸引下注，還發現鄭男自學心理學及網頁程式設計，全案依賭博罪嫌移送法辦。

台中市警察局刑事警察大隊科偵隊在執行網路巡邏勤務時，發現有通訊軟體刊登WBC及各種球賽賭盤廣告吸引賭客下注，循線清查發現鄭姓男子（20歲）涉有重嫌，經蒐證掌握相關涉案事證後，報請台中地方法院核發搜索票查緝鄭男到案，並查扣手機、電腦及下注紀錄等證物。

經典賽A組預賽於8日到12日在台中洲際棒球場開打，其餘各組賽程也在日本、美國進行中，A組預賽期間全台熱情關注，地下賭盤也應運而生。

有關這次查獲的球賽賭盤，警方調查發現，是由鄭男擔任組頭與賭客進行對賭，每場比賽賠率不等，玩法有讓分、大小分及上半讓分，賠率分別為1比0.9至0.92間不等。

警方指出，搜索時在鄭男車廂發現社會心理學及PHP網頁程式設計等書籍，研判高中學歷的鄭男自學鑽研心理攻防及網頁設計技術，運用專業技術代理電腦網路賭博，並祭出「趕緊用新台幣支持台灣」的口號，藉由民眾愛國情操心理增加客源，大賺一筆經典財。

警方表示，經清查鄭男所代理各式球類相關賭博資料，近3個月下注金額達5000萬元，推估代理期間總下注金額高達數億元，估計獲利已有近百萬元，全案調查後已依賭博罪嫌移送台中地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1120319