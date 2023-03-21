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首頁 / 社會

苗栗客屬大橋下遭倒廢棄物 警逮無良包商送辦

2023/3/21 11:01
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（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）苗栗縣客屬大橋下方的後龍溪正值乾涸期，不肖人士趁機傾倒廢棄物，警方調閱監視器畫面過濾可疑車輛後查獲黃姓包商涉案，他坦承將施工後剩餘營建廢棄物載往傾倒，警方送辦。

苗栗縣銅鑼鄉民代表徐裕逢今天指出，4日在鄉內騎自行車經過客屬大橋時，發現橋下的後龍溪高灘地出現大量垃圾，影響地方環境。他參加地方活動時，苗栗縣長鍾東錦也出席，經當面反映，苗栗縣環保局11日即派員清除現場超過5公噸的營建廢棄物及300公斤家庭垃圾。

徐裕逢表示，現場剛清除完畢，13日又發現後龍溪河床遭棄置數十個馬桶、磚塊及磁磚等廢棄物。警方調閱周邊監視器後，發現11日深夜有1輛自小貨車行跡可疑，於是約談小貨車駕駛到案說明。

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苗栗警分局副分局徐文明指出，46歲的黃姓男子到案後，警方突破心防，黃男坦承為了節省成本，將施工後剩餘營建廢棄物載往後龍溪河床任意傾倒，全案依廢棄物清理法移送苗栗地檢署偵辦。

警方指出，不肖業者盤算等到雨季來臨時所傾倒廢棄物都會被水淹沒、沖走，但此舉違法並嚴重危害環境。水利署第二河川局已吊掛大型消波塊置放路口封路，避免類似情況再度發生。（編輯：戴光育）1120321

#徐裕逢
#徐文明
#鍾東錦
徐裕逢
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