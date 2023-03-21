北市輪式起重機自撞成美橋橋樑 疑煞車失靈釀禍

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台北市內湖區成美橋21日發生一輛輪式起重機自撞事故，駕駛手部受傷、乘客擦挫傷，送醫皆無礙；駕駛向警方供稱為煞車失靈釀禍。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 112年3月21日

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（中央社記者黃麗芸台北21日電）台北市內湖區成美橋今天傍晚發生一輛輪式起重機駛上人行道自撞事故，造成駕駛手部受傷、乘客擦挫傷，送醫後無礙，駕駛自稱是供稱煞車失靈所致，詳細肇因待釐清。

北市警方今天下午5時35分許發現有輛大型動力機械-輪式起重機駛上成美橋人行道並自撞，立即啟動交通快打警力，駕駛脫困後疑手部骨折，乘客則有擦挫傷，隨即送醫救治、無生命危險。

現場由員警持續管制、疏導，以紓解內科下班車潮，並增強警示設施以維護相關用路人安全，肇事車輛晚間已由拖吊車協助移置。

經調查了解，輪式起重機駕駛並無酒駕情形，他自稱是因煞車失靈釀禍，車輛雖有申請通行證，卻在限制通行時間行經肇事路段，仍有違規行為，詳細肇事原因待進一步釐清。（編輯：張銘坤）1120321