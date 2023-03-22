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網紅小玉製換臉謎片再判賠百萬 應賠總額逾800萬

2023/3/22 11:28
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（中央社記者高華謙新北22日電）網紅「小玉」朱玉宸與助理莊炘睿涉嫌以深偽技術製作換臉謎片牟利，新北地方法院近日再判2人須賠償1名女性新台幣100萬元，可上訴。目前12名受害者獲判賠金額超過800萬元。

檢警調查，朱玉宸與莊炘睿利用人工智慧深偽技術（Deepfake）合成119名被害人臉部製成色情影片，自民國109年7月起到110年10月共牟利逾1300萬元，其中包括無黨籍高雄市議員黃捷、民進黨立委高嘉瑜與網紅藝人鄭家純等受害。

新北地方檢察署依涉犯妨害風化、個人資料保護法與加重誹謗等罪起訴，新北地院依個資法119罪宣判朱玉宸5年6月有期徒刑、莊炘睿3年8月有期徒刑，都可易科罰金；新北檢認為判決過輕，且未與受害者達成和解，已上訴。

另外，有21名受害者附帶要求民事賠償，其中黃捷及另名空服員去年獲判賠100萬元，網紅奎丁獲判賠50萬元，1名外拍模特兒獲判賠60萬元，還有數名女網紅或YouTuber獲判賠新台幣50萬元到100萬元不等，近期再有1名女性獲判賠100萬元；12名受害者合計判賠金額為860萬元，尚有9名受害者案件審理中。

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本案女性主張，朱玉宸所作所為損害隱私權與名譽權，使受害者有精神痛苦，因此請求賠償精神慰撫金200萬元。朱玉宸則抗辯，散布對象僅限於註冊會員，沒有故意外流，且觀看者也都知道影片是有意變造、並非真實，自己沒有侵害對方名譽權的惡意。

新北地院法官不採信朱玉宸說法，並認為朱玉宸就是網路直播主，明知道網路傳播迅速，仍將嚴重影響受害者名譽的猥褻影像上傳到網路牟利，明顯是故意侵害受害者名譽權。審酌雙方所得、學歷與加害程度等一切情狀，判朱玉宸應賠償100萬元，可上訴。（編輯：方沛清）1120322

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朱玉宸
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