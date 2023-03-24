賈永婕創協會帳戶遭詐騙集團盜用 挨告獲不起訴

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（中央社記者林長順台北24日電）北市警方接獲報案，民眾指稱遭詐騙，款項匯入藝人賈永婕成立的社團法人台灣永婕美少女慈善協會，警方將賈女函送法辦。台北地檢署查出協會帳戶遭詐騙集團冒用，將賈女不起訴。

賈永婕在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫時，不僅發願在三級警戒解除前，每日送100份愛心便當給醫護，更號召身邊友人捐贈342台、價值新台幣9234萬元的高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），火速送達前線醫護手中，網友盛讚是「抗疫女神」。

賈永婕也成立成立社團法人台灣永婕美少女慈善協會，接受各界捐款，從事公益勸募事項。

台北市警方接獲民眾報案，指稱遭到詐騙集團詐騙，民眾並提供已匯款的帳號，警方查出款項匯入社團法人台灣永婕美少女慈善協會的銀行帳戶，依刑法詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌移送台北地檢署。

台北地檢署偵辦期間，調閱協會帳戶相關金流往來紀錄後，認定捐款帳戶疑遭詐騙集團盜用，與協會及賈永婕無關，將賈女不起訴處分。（編輯：戴光育）1120324