更多編輯台推薦新聞：
專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事
文化

專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡
文化

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反
政治

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
統一發票1、2月小7開出3張千萬獎 最低僅花36元買御飯糰
首頁 / 社會

賈永婕創協會帳戶遭詐騙集團盜用 挨告獲不起訴

2023/3/24 12:25（3/24 13:32 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北24日電）北市警方接獲報案，民眾指稱遭詐騙，款項匯入藝人賈永婕成立的社團法人台灣永婕美少女慈善協會，警方將賈女函送法辦。台北地檢署查出協會帳戶遭詐騙集團冒用，將賈女不起訴。

賈永婕在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫時，不僅發願在三級警戒解除前，每日送100份愛心便當給醫護，更號召身邊友人捐贈342台、價值新台幣9234萬元的高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），火速送達前線醫護手中，網友盛讚是「抗疫女神」。

賈永婕也成立成立社團法人台灣永婕美少女慈善協會，接受各界捐款，從事公益勸募事項。

台北市警方接獲民眾報案，指稱遭到詐騙集團詐騙，民眾並提供已匯款的帳號，警方查出款項匯入社團法人台灣永婕美少女慈善協會的銀行帳戶，依刑法詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌移送台北地檢署。

台北地檢署偵辦期間，調閱協會帳戶相關金流往來紀錄後，認定捐款帳戶疑遭詐騙集團盜用，與協會及賈永婕無關，將賈女不起訴處分。（編輯：戴光育）1120324

#賈永婕
#台北地檢署
#詐騙集團
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族