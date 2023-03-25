台大教授葉丙成車禍送醫 感謝敞篷老車幫擋劫[影]

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台灣大學電機系教授葉丙成24日下午開車經重慶南路2段附近與公車發生車禍，導致BMW敞蓬老車玻璃碎裂，人送往台大醫院急診，他發文表示很感謝老車幫他擋下這一劫。（翻攝照片）中央社記者劉建邦傳真 112年3月25日

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（中央社記者劉建邦台北25日電）台灣大學電機系教授葉丙成開車經重慶南路2段附近與公車發生車禍，導致BMW敞蓬老車玻璃碎裂，人送醫急診，他發文感謝老車幫擋劫。警方說，駕駛酒測值零，車禍原因待釐清。

台北市警消今天指出，24日下午4時許獲報在重慶南路2段7巷與南昌路1段路口發生車禍，派員到場發現，公車與一輛自小客車擦撞，自小客車駕駛左胸疼痛，送往台大醫院就醫時意識清楚，公車駕駛及乘客未受傷。

警方初步調查，58歲陳姓公車司機從南昌路1段由北向南直行，50歲葉姓汽車駕駛從重慶南路2段7巷由西向東行駛，雙方在路口發生碰撞，2輛汽車駕駛酒測值為零。

至於公車車速是否過快，警方說，已把相關資料送往北市交通大隊分析，詳細車禍原因仍待進一步調查釐清。

葉丙成昨天在臉書Facebook發文表示，2003年在美國唸書時用1萬2000美元買的BMW敞蓬老車，至今還在開，多虧27歲的老車所以沒事。

他說，昨天下午4時多開著BMW敞蓬老車經台灣菸酒公賣局前路口，眼角餘光看路口無車就往前開，沒想到左側開來1輛速度頗快的公車，等發現時已在車門邊，看著距離不到50公分的公車，腦筋一片空白，只想著躲不開，看來要被公車直接撞了，眼睜睜看著公車車頭從側邊開過來。

他表示，公車結實撞上他的汽車駕駛座門，玻璃霎那間全部碎裂，且噴到車內滿滿碎玻璃，後來在台大醫院急診時才發現連嘴裡也有碎玻璃。

他指出，如果今天開的不是BMW敞蓬老車，不知道現在狀況會如何，是車輛厚實鋼板幫他承擔，真的很感謝老車幫他擋下這一劫。（編輯：方沛清）1120325

台灣大學電機系教授葉丙成24日下午開車經重慶南路2段附近，與公車發生碰撞事故，警方說，駕駛酒測值零，車禍原因待釐清。（翻攝照片）中央社記者劉建邦傳真 112年3月25日