國道3號貨櫃車起火 駕駛跳車驚險逃命

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國道3號南下167.6公里大甲路段28日發生貨櫃車火燒車意外，胡姓駕駛開車時感覺車輛異常，立即停在外側路肩待援，車輛隨後起火燃燒，警消獲報到場處理；事故一度影響輔助車道及外側路肩，但未造成車流回堵。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年3月28日

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（中央社記者趙麗妍台中28日電）國道3號南下167.6公里大甲路段，今天上午發生火燒車事故，64歲的胡姓駕駛貨櫃車行經該路段時，發現有異，停在路邊待援，車 子隨即起火，幸未波及其他人車，肇事原因待調查。

國道警方透過新聞稿指出，上午10時41分，在國道3號南下167.6公里大甲路段，發生火燒車意外，胡姓貨櫃車駕駛驚覺車輛有異常，立即停於外側路肩待援，車輛隨即起火燃燒，事故一度影響輔助車道及外側路肩，幸未造成回堵情形。

警方初步調查，貨櫃車載運貨櫃從基隆港出發前往台中港，事故在上午11時57分排除，恢復通車，所幸未造成其他人車受傷，事發過程、原因有待進一步調查釐清。（編輯：卞金峰）1120328