更多編輯台推薦新聞：
周杰倫摘全球銷量冠軍 成首名奪冠華語歌手
娛樂

周杰倫摘全球銷量冠軍 成首名奪冠華語歌手

張育成經典賽表現亮眼 美媒：確定進紅襪開季名單
運動

張育成經典賽表現亮眼 美媒：確定進紅襪開季名單

中央社99週年社慶 劉克襄盼承襲榮耀、穩固向前
生活

中央社99週年社慶 劉克襄盼承襲榮耀、穩固向前

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中國非開發中國家不得享優惠待遇 美眾院全票通過
首頁 / 社會

國道3號貨櫃車起火 駕駛跳車驚險逃命

2023/3/28 16:38（3/29 09:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國道3號南下167.6公里大甲路段28日發生貨櫃車火燒車意外，胡姓駕駛開車時感覺車輛異常，立即停在外側路肩待援，車輛隨後起火燃燒，警消獲報到場處理；事故一度影響輔助車道及外側路肩，但未造成車流回堵。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年3月28日
國道3號南下167.6公里大甲路段28日發生貨櫃車火燒車意外，胡姓駕駛開車時感覺車輛異常，立即停在外側路肩待援，車輛隨後起火燃燒，警消獲報到場處理；事故一度影響輔助車道及外側路肩，但未造成車流回堵。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年3月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中28日電）國道3號南下167.6公里大甲路段，今天上午發生火燒車事故，64歲的胡姓駕駛貨櫃車行經該路段時，發現有異，停在路邊待援，車 子隨即起火，幸未波及其他人車，肇事原因待調查。

國道警方透過新聞稿指出，上午10時41分，在國道3號南下167.6公里大甲路段，發生火燒車意外，胡姓貨櫃車駕駛驚覺車輛有異常，立即停於外側路肩待援，車輛隨即起火燃燒，事故一度影響輔助車道及外側路肩，幸未造成回堵情形。

警方初步調查，貨櫃車載運貨櫃從基隆港出發前往台中港，事故在上午11時57分排除，恢復通車，所幸未造成其他人車受傷，事發過程、原因有待進一步調查釐清。（編輯：卞金峰）1120328

#國道3號
#大甲路段
#駕駛
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族