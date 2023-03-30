機車金山自撞護欄 男沒駕照女頂替都送辦

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鄭姓男子24日騎機車載友人張姓女子行經新北市金山區台2線自撞護欄，因鄭男沒有駕照，張姓女子出面頂替，向警方謊稱是駕駛，新北市警察局金山分局製作筆錄後，將2人函送法辦。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年3月30日

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（中央社記者王朝鈺新北30日電）43歲鄭姓男子24日騎機車載45歲友人張姓女子行經新北市金山區台2線自撞護欄，因鄭姓男子沒駕駛執照，張姓女子出面頂替，向警方謊稱是駕駛，警方詢後將2人函送法辦。

警方今天表示，鄭姓男子騎機車載張姓女子自撞護欄，警方到場處理時，張姓女子自稱是機車駕駛，過彎時為閃避車輛不慎自撞，接受酒精測試也無酒精反應，隨後前往淡水馬偕紀念醫院就醫。

不過，員警事後調閱案發地點附近監視器畫面，認出張姓女子是後座乘客，鄭姓男子才是駕駛，通知當事人再次到案說明，2人供稱因鄭姓男子沒駕照，張姓女子又是機車車主，當下才會向警方自稱是駕駛。

新北市政府警察局金山分局製作筆錄後，將2人依偽造文書「使公務員登載不實」罪嫌函送台灣基隆地方檢察署偵辦。

中華民國刑法規定，明知為不實事項，而使公務員登載於職務上所掌之公文書，足以生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣1萬5000元以下罰金。（編輯：李明宗）1120330