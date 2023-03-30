協商債務起貪念變強盜殺人 移工遭判無期徒刑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣30日電）泰籍移工力瓦欠張男債務，雙方協商債務期間，力瓦見張男戴著金飾及皮包現金而起貪念，毆打、綑綁掐頸致死後行搶張男，南投地檢署依強盜殺人起訴，南投地方法院判無期徒刑。

中文譯名力瓦的泰國籍移工積欠張姓男子債務，去年8月8日深夜11時許前往張男南投市住處討論，期間對張姓被害人穿戴的金飾等物及皮包財物起貪念，以木棍毆打張男頭部、身體及電線纏繞頸部，並將張男綁在椅子後，見張男仍持續掙扎，便徒手掐捏張男頸部致死。

這起強盜殺人案今天下午宣判，南投地方法院透過新聞稿表示，力瓦取得被害人金項鍊、墜飾、金手鍊、金戒、金耳墜、鑽戒、現金新台幣6萬元，金飾變賣5萬元，力瓦再將贓款3萬元、新的金項鍊1條交給不知情女友保管，其餘金飾則由力瓦自行保管，餘款花用殆盡。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

被告力瓦坦承談論債務過程見張男穿戴金飾及皮包財物而臨時起意強盜，但否認故意殺害張男，法院依據力瓦的部分自白、法醫鑑定證詞、力瓦女友等人證述、現場勘查報告等卷證資料，認定臨時起意強盜殺人犯行明確，情節嚴重，但為不確定殺人之故意。

南投地方法院表示，審酌被告事後配合起獲贓物，坦承交代整個事發過程，尚無無法教化改善的絕對反社會性，並審酌智識程度、經濟狀況、無前科等，判處無期徒刑，褫奪公權終身，並於刑期執行完畢或赦免後驅逐出境。全案仍可上訴，尚未確定。（編輯：謝雅竹）1120330