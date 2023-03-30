台中房屋倒塌1死2待救 發現1受困工人頭部呼叫無反應

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台中市中區台灣大道一段一棟2樓建築物30日倒塌，3人受困，消防人員上午救出一名男子，送醫搶救後仍宣告不治，目前仍有2人受困。圖為消防局調派人車至現場搶救。中央社記者郝雪卿攝 112年3月30日

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（中央社記者郝雪卿、黃國芳台中30日電）台中市中區台灣大道一段1棟2層樓房屋今天倒塌，壓住3名工人，蔡姓男子救出送醫不治，另2人待援。搶救人員傍晚發現一名受困工人的頭與手部，但深埋瓦礫堆中，呼叫沒反應。

台中消防局上午10時44分獲報台中市中區台灣大道一段299巷有房子倒塌，5號的2層樓房屋因旁邊拆成空地的7號房屋施工挖地基影響而倒塌，直接壓住3名工人，立即派出消防人員前往搶救。

消防人員在上午11時15分左右先救出51歲蔡姓男子，已無生命跡象，緊急送往衛福部台中醫院搶救仍不治，至於仍受困2人，消防局也出動搜救犬到場協助搶救，搜救犬到場嗅聞，已察覺出2名仍受困工人的位置。

搶救人員於傍晚5時多，發現受困工人的頭、手，不過，身體其他部位仍深埋瓦礫堆中，呼叫並沒有反應。（編輯：謝雅竹）1120330

台中市中區台灣大道一段一棟2樓建築物30日倒塌，3工人受困，消防人員到場救援，徒手搬運石塊、鐵皮進行搶救工作。（台中市消防局提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年3月30日