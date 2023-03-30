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買票落選南投縣議員 王燕珠遭判刑3年8月

2023/3/30 18:53
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（中央社記者蕭博陽南投縣30日電）南投縣議員落選人王燕珠去年競選期間涉嫌透過樁腳以1票500元買票，遭依公職人員選舉罷免法起訴，南投地方法院今天判處有期徒刑3年8月，扣案賄款8500元沒收。全案可上訴。

王燕珠違反公職人員選舉罷免法案今天下午宣判，南投地方法院發布新聞稿表示，王燕珠去年10月下旬某天晚間，以1票新台幣500元向莊姓民眾與家人賄選共10票，又透過莊姓民眾向吳姓、林姓選民買票，同年10月29日上午再透過張劉姓選民向吳姓選民買票。

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王燕珠賄選行為遭檢舉，南投地方檢察署去年11月拘提王燕珠到案，訊後聲押禁見獲准，扣得犯罪所得共8500元，全案依涉犯選罷法交付賄賂罪起訴，王燕珠否認全部犯行，但法院依據張劉姓、莊姓證人證述、扣案賄款等卷證資料，認定被告王燕珠交付賄賂犯行明確。

南投地方法院指出，王燕珠以買票方式圖謀當選縣議員，破壞選舉制度公正與公平，嚴重影響民主政治運作，這件層級為縣議員選舉，影響層面較廣，審酌王燕珠智識、家庭經濟、前科素行，判處有期徒刑3年8月並宣告褫奪公權5年。全案可上訴，尚未確定。（編輯：謝雅竹）1120330

#王燕珠
#南投縣
#南投地方法院
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