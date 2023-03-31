更多編輯台推薦新聞：
蔡總統出訪增能見度 專家：台灣開創全新非官方外交
政治

蔡總統出訪增能見度 專家：台灣開創全新非官方外交

工研院開發植物荷包蛋 低碳零膽固醇含藻類纖維
生活

工研院開發植物荷包蛋 低碳零膽固醇含藻類纖維

電價調漲、北北基計程車起跳價85元 4月新制一次看
生活

電價調漲、北北基計程車起跳價85元 4月新制一次看

天文學家首藉重力透鏡發現巨大黑洞 質量為太陽300億倍
科技

天文學家首藉重力透鏡發現巨大黑洞 質量為太陽300億倍

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

澎湖議員歐中慨涉詐領助理費 地院裁定100萬交保

2023/3/31 17:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣31日電）國民黨籍澎湖縣議員歐中慨涉詐領助理費，澎湖地檢署昨天深夜聲請羈押，澎湖地院今天裁定歐中慨100萬元、妻子顏美珍80萬元交保，並限制住居，蘇姓會計兼助理則以3萬元交保。

澎湖地院上午近11時召開羈押庭，地院指出，檢察官認被告歐中慨、顏美珍、蘇姓女會計兼助理等3人，均涉嫌貪污治罪條例第5條第1項第2款利用職務上之機會詐取財物罪嫌、刑法第214條使公務員登載不實罪嫌，聲請羈押及禁止接見通信。

澎湖地院法官分別訊問被告歐中慨、顏美珍、蘇姓女會計兼助理，及審查檢察官所提出相關事證後，認均無羈押必要，分別以新台幣100萬元、80萬元、3萬元交保，並對歐中慨、顏美珍為限制住居、出境出海等羈押替代處分。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

澎湖地檢署昨天依違反貪污治罪條例，將歐中慨、顏美珍和蘇姓會計等3人聲請羈押，3人拒絕夜間訊問，其餘歐中慨的周姓媳婦以3萬元交保、呂姓員工限制住居、其餘證人飭回。

歐中慨擔任第11至14屆、17、19及20屆等7屆澎湖縣議員，2008年曾參選立委失敗，2020年代表國民黨參選澎湖縣立委，敗給現任民進黨籍立委楊曜。今年也登記爭取國民黨立委初選提名，有意再挑戰楊曜。（編輯：謝雅竹）1120331

#歐中慨
#顏美珍
#楊曜
歐中慨
澎湖議會再陷風暴 歐中慨涉詐領助理費遭聲押
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族