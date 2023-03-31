澎湖議員歐中慨涉詐領助理費 地院裁定100萬交保

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（中央社澎湖縣31日電）國民黨籍澎湖縣議員歐中慨涉詐領助理費，澎湖地檢署昨天深夜聲請羈押，澎湖地院今天裁定歐中慨100萬元、妻子顏美珍80萬元交保，並限制住居，蘇姓會計兼助理則以3萬元交保。

澎湖地院上午近11時召開羈押庭，地院指出，檢察官認被告歐中慨、顏美珍、蘇姓女會計兼助理等3人，均涉嫌貪污治罪條例第5條第1項第2款利用職務上之機會詐取財物罪嫌、刑法第214條使公務員登載不實罪嫌，聲請羈押及禁止接見通信。

澎湖地院法官分別訊問被告歐中慨、顏美珍、蘇姓女會計兼助理，及審查檢察官所提出相關事證後，認均無羈押必要，分別以新台幣100萬元、80萬元、3萬元交保，並對歐中慨、顏美珍為限制住居、出境出海等羈押替代處分。

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澎湖地檢署昨天依違反貪污治罪條例，將歐中慨、顏美珍和蘇姓會計等3人聲請羈押，3人拒絕夜間訊問，其餘歐中慨的周姓媳婦以3萬元交保、呂姓員工限制住居、其餘證人飭回。

歐中慨擔任第11至14屆、17、19及20屆等7屆澎湖縣議員，2008年曾參選立委失敗，2020年代表國民黨參選澎湖縣立委，敗給現任民進黨籍立委楊曜。今年也登記爭取國民黨立委初選提名，有意再挑戰楊曜。（編輯：謝雅竹）1120331