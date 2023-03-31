新北男亂報案警破門還以束帶束嘴 警遭記大過

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

賴姓男子2月因數次亂報案，遭新北蘆洲李姓警員強制破門後帶回警局，甚至遭上銬並以束帶束嘴，引發爭議。（翻攝照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北31日電）賴姓男子2月因數次亂報案，遭新北蘆洲李姓警員強制破門後帶回警局，甚至遭上銬並以束帶束嘴，引發爭議。警方今天說，李姓警員執法過當，已記大過懲處，派出所所長連帶處分。

新北市政府警察局蘆洲分局長林詮峰今天晚間出面說明並鞠躬致歉，他說，案發後即由所長前往與當事人家屬致歉，他自己也將自請處分，絕不姑息庇縱。

聯合報報導，賴姓男子2月11日因數次亂報案，遭蘆洲警分局某派出所李姓警員以鐵橇破門後，強制帶回派出所，由於賴男在派出所叫鬧，警員還將他上銬並以束帶束嘴，照片一出引發爭議。

新北市政府警察局蘆洲分局今天晚間以訊息說明，賴男去年曾報案1318次舉報妨礙安寧，引起周邊住戶反彈；今年2月11日警方再接獲賴男報案指有妨礙安寧情事，但警方到場後確認賴男謊報，且因賴男有違反社會秩序維護法故意向該公務員謊報災害之虞，警方要求賴男回警局說明，但過程中賴男劇烈反抗，員警因此予以管束並依法偵辦。

蘆洲警分局說，事後得知相關情事並查處後，發現李姓警員執法顯有過當，對此致上歉意，針對警員疏失，絕不姑息庇縱，並主動報請新北地檢署偵辦；懲處部分，已先記李姓警員大過1次並列入考績評核，派出所所長將連帶處分，後續將待司法調查結果後再行議處，絕不姑息庇縱。

有司法官表示，依警察職權行使法，警方因人民生命、身體、財產有迫切危害，非進入不能救護時，得進入住宅；此外，依警職法規定，警察依法留置、管束人民如果有必要時，可以使用警銬或其他經核定戒具，但以束帶束嘴確實不當，還有點超過。

新北地檢署表示，蘆洲分局已經報請新北檢指揮偵辦，後續將查明相關人員是否涉有刑事責任。（編輯：李錫璋）1120331