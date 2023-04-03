女子嚮往加入義消卻離世 宜蘭消防贈制服助圓夢

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣3日電）宜蘭女子林恩羽盼加入義消助人，但去年底考取救護證照後，日前離世。宜蘭縣消防局有感於她生前志願，今天授予義消服務證及制服由林母代收，盼能幫助林恩羽圓夢。

林恩羽母親接受媒體聯訪時表示，女兒從小就充滿正義感、很有愛心，會安置路邊受傷的小貓、小狗，一直很想加入義消救人行列，但知道若沒有執照不能救人，所以自費受訓並通過訓練，如願取得相關救護技術證照。

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林母表示，感謝宜蘭縣議會議長張勝德得知後，協調消防局頒發義消服務證及制服給女兒，一圓女兒生前的夢想，相信女兒在另外一個世界也可以幫助別人。

「我們希望她永遠都是義消志工」，張勝德接受媒體聯訪時說，林恩羽的故事讓人感動，對社會也有正面效應。在她的義消服務證上，有效期限是空白，特別沒有寫日期，即便這名暖心女孩走了，在天上也可永遠快樂當天使，繼續助人。（編輯：蕭博文）1120403